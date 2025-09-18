13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，立委羅智強（中）今天在多位黨籍立委陪同下前往黨中央登記參選，並感謝律師陳長文幫助他參選的一千萬元。記者潘俊宏／攝影
國民黨立委羅智強今在多位黨內立委陪同下完成黨主席參選登記。羅智強說，他參選黨主席的兩大任務是團結國民黨，下架賴清德；他也呼籲不要砲口對內，有本事就去監督賴清德，否則對不起挺過惡罷的藍委們。他未必是最優秀的、最有份量，但走過無數挑戰走到今天，他是最能營造團結氛圍、協調藍白合，完成世代交替的參選人。

今陪同羅智強登記參選的立委包括丁學忠、王鴻薇、牛煦庭、林思銘、邱鎮軍、張智倫、涂權吉、廖先翔、廖偉翔、葉元之、羅廷瑋。

羅智強說，大家才剛剛經歷賴清德總統發動的「惡罷血戰」，並以32：0的壓倒性勝利擊退民進黨。在這場民進黨以無限資源、無限網軍、無限綠媒、無限仇恨所發動的全台大惡罷，他們都挺過來了，狠狠讓企圖獨裁的賴清德踢到鐵板，這場勝利固然有每一位兄弟姐妹的努力，更重要是他們展現國民黨史無前例的團結。

羅智強呼籲所有參選同志，請好好選舉，不要刀口對內。否則對不起今天在場，真真實實以血淚與滿身傷口守護國民黨、擋住民進黨的將士；也對不起那些心心念念，希望打敗賴清德、實現政黨輪替的國民黨支持者與台灣人民。

羅智強也說，他承諾這場選舉要打一場「不對同志口出惡言」的君子之爭，也請所有黨員睜大眼睛，看清楚，哪些人在對抗惡罷、迎戰民進黨時毫無戰功，卻在黨主席選舉裡對同志說三道四、攻擊黨內？這種「鬥國民黨一流、鬥民進黨無力」的候選人，怎能讓人相信他能團結國民黨，打敗囂張霸道的賴清德？

對於同樣參選的台北市前市長郝龍斌被質疑與民眾黨前主席柯文哲有恩怨，羅智強聲援，郝龍斌在市長任內確實曾與柯文哲交鋒、爭執，但政治恩怨誰沒有？「以前我跟柯文哲也會政治交鋒，但擔任台北市議員後也相知相惜，」郝龍斌從來沒有對柯案口出惡言，不能說郝龍斌沒有辦法藍白合。

羅智強說，他參選國民黨主席就是想告訴大家，國民黨人才鼎盛，比他優秀的比比皆是；前輩濟濟，份量比他重的人所在多有。但如果要選一位最能推動世代交替、最能爭取年輕人支持；一位曾與立院戰將出生入死、有情有義、最懂團隊作戰、最有戰鬥能力的人當主席，請大家把票投給羅智強。

羅智強表示，在台灣的民主制衡保衛戰裡，他有信心能與國民黨的戰鬥頂樑柱們一起，擊破綠色無限城，為兩岸帶來和平，為台灣鞏固民主，為藍白帶來團結，為受民進黨迫害的人民伸張正義，平反討公道。

國民黨 羅智強

