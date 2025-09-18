影／領表參選國民黨主席 郝龍斌：要推倒民進黨2個神主牌

國民黨主席10月18日改選，本周開始領表登記，台北市前市長郝龍斌今天在戰鬥藍召集人趙少康等人陪同下到黨中央領表。郝龍斌強調他當黨主席就是要當造王者，絕不會參選總統，同時也要推倒民進黨「台獨黨綱」與「非核家園」2個神主牌。

郝龍斌表示，自己過去在政府與黨內的歷練與人脈，最重要是大家可以信任他，未來將可整合在野勢力，同時他當黨主席絕對不會參選總統，而是要當造王者，也絕不會利用黨主席的身分謀取個人政治利益，參選目標只有一個，就是要贏得勝選穩定大局。

郝龍斌說，這次參選黨主席也要推倒民進黨「台獨黨綱」與「非核家園」2個神主牌，因為台獨黨綱造成台灣危險，這也是賴清德總統違憲的地方，所以台灣我們主張和中保台，加強兩岸的溝通，再者，我們當然不反對綠能，但是我們就是缺電，能源問題會造成經濟問題，即使公投贊成用核能佔多數，民進黨也不買單，所以此刻不能在主張非核家園。 國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌（左）今天在中廣前董事長趙少康（右）陪同下前往黨中央領表參選，強調他參選會打倒民進黨的台獨與非核家園。記者潘俊宏／攝影

