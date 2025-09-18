開戰張亞中 趙少康：還沒選就搞分裂 就是國民黨的罪人

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在中廣前董事長趙少康陪同下前往黨中央領表。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在中廣前董事長趙少康陪同下前往黨中央領表。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席選舉陷入戰國亂局，表態參選的孫文學校總校長張亞中近日砲口對內，抨擊國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，中廣前董事長趙少康今受訪時反嗆，「醬什麼缸？郝龍斌是醬缸？我是醬缸嗎？」還沒有選就破壞國民黨團結，最大的罪魁禍首就是這樣的人。

趙少康在政論節目中，公開呼籲黨員不要投票給張亞中。張亞中批評，趙少康就是密室交易的同夥，不知反省還惱羞成怒，公然說要號召黨員不要投票給張亞中，利用主持人身分公然選舉操作，這是哪門子的專業？

張亞中說，這次黨主席選舉報名時間可以延、投票資格可以改、參選人資格可喬、屬意人選可指派、誰應上場可排序，他期待能上趙少康節目，公開就教這些行為是不是宮廷政治？是不是密室交易？是不是幫著某人搓湯圓？若不願意在節目上面對，任何時間地點均可，他靜候回應。

趙少康今陪同台北市前市長郝龍斌到中央黨部領表參選黨主席。對於黨內的攻擊聲浪，趙少康說，有人說黨主席朱立倫跟他們私相授受，朱立倫私相授受了什麼？朱立倫一人決定要誰當選、誰就當選黨主席？不是要一票一票選出來的嗎？誰能左右黨員的選票呢？

趙少康批評，還沒開始選舉就搞這些東西分裂黨，這就是黨的罪人；誰在講什麼私相授受、宮廷政治，那個人本身就是受到傳統醬缸文化影響的人。朱立倫做黨主席，他希望有更多優秀的人參與競逐，不是給誰就是誰，這是黨員投票不是很正常嗎？他如果做黨主席，也會希望將來有很多優秀的人來參加競選，朱是在盡他的責任，怎麼叫醬缸呢？

