開戰張亞中 趙少康：還沒選就搞分裂 就是國民黨的罪人

國民黨主席選舉陷入戰國亂局，表態參選的孫文學校總校長張亞中近日砲口對內，抨擊國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，中廣前董事長趙少康今受訪時反嗆，「醬什麼缸？郝龍斌是醬缸？我是醬缸嗎？」還沒有選就破壞國民黨團結，最大的罪魁禍首就是這樣的人。

趙少康在政論節目中，公開呼籲黨員不要投票給張亞中。張亞中批評，趙少康就是密室交易的同夥，不知反省還惱羞成怒，公然說要號召黨員不要投票給張亞中，利用主持人身分公然選舉操作，這是哪門子的專業？

張亞中說，這次黨主席選舉報名時間可以延、投票資格可以改、參選人資格可喬、屬意人選可指派、誰應上場可排序，他期待能上趙少康節目，公開就教這些行為是不是宮廷政治？是不是密室交易？是不是幫著某人搓湯圓？若不願意在節目上面對，任何時間地點均可，他靜候回應。

趙少康今陪同台北市前市長郝龍斌到中央黨部領表參選黨主席。對於黨內的攻擊聲浪，趙少康說，有人說黨主席朱立倫跟他們私相授受，朱立倫私相授受了什麼？朱立倫一人決定要誰當選、誰就當選黨主席？不是要一票一票選出來的嗎？誰能左右黨員的選票呢？

趙少康批評，還沒開始選舉就搞這些東西分裂黨，這就是黨的罪人；誰在講什麼私相授受、宮廷政治，那個人本身就是受到傳統醬缸文化影響的人。朱立倫做黨主席，他希望有更多優秀的人參與競逐，不是給誰就是誰，這是黨員投票不是很正常嗎？他如果做黨主席，也會希望將來有很多優秀的人來參加競選，朱是在盡他的責任，怎麼叫醬缸呢？

商品推薦