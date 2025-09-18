快訊

背水上山33年！高雄柴山守護神「生哥」洪木生逝世 奉茶隊：繼續背

iOS 26正式上線 Liquid Glass透明設計絕美 5大類實用功能一次看

台人遊沖繩急病花數百萬！駐日代表處曝3案例：出國前3步驟保荷包

選黨主席中廣股權立刻被追殺 趙少康：投郝龍斌等於投我

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在中廣前董事長趙少康陪同下前往黨中央領表。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在中廣前董事長趙少康陪同下前往黨中央領表。記者潘俊宏／攝影

台北市副市長郝龍斌今在中廣前董事長趙少康陪同下正式領表參選國民黨主席。趙少康表示，感謝很多人勸進，但他若當選黨主席，中廣持股必須出脫，但一旦接了中廣股權立刻被追殺，誰敢接？希望鼓勵、支持他的黨員把票都轉給郝龍斌，「投郝龍斌就等於投趙少康」。

被問及兩人協調參選的過程，趙少康說，他跟郝龍斌並不是比民調，是郝說要做民調看能不能勝選，如果不能勝選，他就不選，而民調的結果，郝認為是可以勝選的。郝龍斌當台北市長做了8年，他跟地方很多實力派人士有交情，這是很重要的當選基礎。

趙少康說，當然很多人鼓勵他，他很感謝，但他現在經營媒體，因「廣電法」規定，如果當選黨主席，他在中廣持股必須要出脫，不能超過1%，出脫也沒有什麼稀奇，但問題是誰來接？在目前民進黨檢調，司法，NCC、黨產會橫繞監督、追殺之下，哪一個正派的、跟綠營沒有關係的企業敢來接？

趙少康提到，黨產會還說中廣欠國家77億元，因為仁愛路帝寶土地賣的錢屬於國家的，要還給國家，「仁愛路帝寶土地誰賣的？李登輝跟劉泰英賣的，」秦始皇賣掉了，要漢武帝來陪？誰接中廣，誰就要付這77億元，大家認為有人敢接嗎？任何正派、合法、殷實的企業願意來淌這渾水嗎？

趙少康說，一旦接了中廣的股權立刻會被追殺，他被特偵組跟地檢署調去起碼6次以上，從早上去到下午才出來，一般人受得了嗎？他是神經比較大條，傳就傳、談就談、問就問吧，但一般人誰敢願意冒這樣的風險？說起來容易，一旦他當選，就必須立刻解決這些問題。

趙少康說，很多人說他逃避責任，但他不是，而是有實行的困難，當然不是百分之百不能解決，但是過程很複雜，既然郝龍斌很好，甚至很多方面都比他好，又有8年市長經驗，和地方實力派的人物都關係不錯，和黃復興黨部也有一定的關係，郝龍斌來選不是很好嗎？

趙少康說，希望原來鼓勵、支持他的黨員，把票都轉給郝龍斌，投郝龍斌就等於投趙少康。郝龍斌當黨主席以後，他會幫忙出主意、給予各種建議，也會監督他。

中廣 郝龍斌 趙少康

延伸閱讀

參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

徐國勇稱台灣沒光復節 趙少康：當亡國奴還沾沾自喜？

哥哥張榮味昨設宴邀國民黨本土派力挺郝龍斌 張麗善今表態了

相關新聞

參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放參選人登記。台北市前市長郝龍斌上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下到中央黨部領表，預...

整理包／爭黨魁先備妥1320萬！2025國民黨主席改選 資格、時程、人選一次看

中國國民黨將於2025年10月18日舉行黨主席改選，此次選舉不僅關乎國民黨內權力結構變化，也連帶影響2026地方選舉，甚至是2028年的總統大選布局，對國民黨黨內，乃至於國內政壇，都有相當程度的重要性。

選黨主席中廣股權立刻被追殺 趙少康：投郝龍斌等於投我

台北市副市長郝龍斌今在中廣前董事長趙少康陪同下正式領表參選國民黨主席。趙少康表示，感謝很多人勸進，但他若當選黨主席，中廣...

13藍委相挺登記選主席 羅智強：鬥國民黨一流的人 怎打敗賴清德？

國民黨立委羅智強今在多位黨內立委陪同下完成黨主席參選登記。羅智強說，他參選黨主席的兩大任務是團結國民黨，下架賴清德；他也...

開戰張亞中 趙少康：還沒選就搞分裂 就是國民黨的罪人

國民黨主席選舉陷入戰國亂局，表態參選的孫文學校總校長張亞中近日砲口對內，抨擊國民黨永遠是「家天下」的醬缸文化，中廣前董事...

登記參選黨主席搶頭香 鄭麗文：我不是國民黨的權貴子弟

國民黨主席改選10月登場，今、明兩天開放受理登記。前立委鄭麗文上午搶頭香，數十名支持者齊聚中央黨部前助陣。鄭麗文表示，今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。