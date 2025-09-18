參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放參選人登記。台北市前市長郝龍斌上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下到中央黨部領表，預計明登記。郝龍斌表示，未來不論軍系、地方及自主黨員選票都是他要積極爭取的，他會全力以赴；郝龍斌說，台中市長盧秀燕昨天也傳簡訊要他加油。

郝龍斌表示，這次黨內選舉看到非常多黨內精英一起參加，期盼大家能君子之爭，展現跨世代國民黨的戰鬥力，他期許自己做「吳伯雄2.0」，絕對會用無私的態度，結合他過去在政府、黨內的歷練與人脈，還有黨內對他的信任，要來團結黨內、整合在野，不僅2026要贏，2028更要能重返執政。

郝龍斌宣示，他絕對不會參選總統，要做造王者、造后者，同時絕對不用黨主席的身分謀取個人的政治利益。他對於黨主席的定位很簡單，就是穩定大局、邁向勝選。也會用最大的誠意跟台灣民眾黨溝通協商，把在野力量極大化，只有2028下架民進黨，台灣民主才能回歸正軌，

他也提到，現在國民黨還有100多位黨工被起訴、6位黨工被羈押，未來如果擔任黨主席，他一定會用盡一切方法替他們平反。

媒體詢問他與趙少康的協調過程，郝龍斌說，經過綜合評估，而且趙少康因為有媒體的一些約束，既然他有勝選把握，趙少康就全力支持。他們的理念和對黨未來發展的方向是一致的，分進合擊，力量更大。

此外，中天電視邀請黨主席參選人羅智強、鄭麗文、郝龍斌、張亞中在周六展開「國民黨主席大辯論」首戰。不過，郝龍斌說，由於時間緊迫，昨天已通知不參加辯論，一定有機會和所有候選人同台闡述理念，爭取黨員支持。

趙少康說，「要怪怪我，我建議他不要參加」，再繳交的1320萬元中，有300萬是國民黨用於舉辦辯論或政見發表會，「參加那個就夠了，」候選人現在要拉票，不是去參加辯論，跟自己人打來打去，罵來罵去的什麼意思？所以他鼓勵郝龍斌參加國民黨舉辦活動就好了，其他活動都不要參加。

