快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在中廣前董事長趙少康陪同下前往黨中央領表。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席10月18日改選，台北市前市長郝龍斌今天在中廣前董事長趙少康陪同下前往黨中央領表。記者潘俊宏／攝影

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放參選人登記。台北市前市長郝龍斌上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下到中央黨部領表，預計明登記。郝龍斌表示，未來不論軍系、地方及自主黨員選票都是他要積極爭取的，他會全力以赴；郝龍斌說，台中市長盧秀燕昨天也傳簡訊要他加油。

郝龍斌表示，這次黨內選舉看到非常多黨內精英一起參加，期盼大家能君子之爭，展現跨世代國民黨的戰鬥力，他期許自己做「吳伯雄2.0」，絕對會用無私的態度，結合他過去在政府、黨內的歷練與人脈，還有黨內對他的信任，要來團結黨內、整合在野，不僅2026要贏，2028更要能重返執政。

郝龍斌宣示，他絕對不會參選總統，要做造王者、造后者，同時絕對不用黨主席的身分謀取個人的政治利益。他對於黨主席的定位很簡單，就是穩定大局、邁向勝選。也會用最大的誠意跟台灣民眾黨溝通協商，把在野力量極大化，只有2028下架民進黨，台灣民主才能回歸正軌，

他也提到，現在國民黨還有100多位黨工被起訴、6位黨工被羈押，未來如果擔任黨主席，他一定會用盡一切方法替他們平反。

媒體詢問他與趙少康的協調過程，郝龍斌說，經過綜合評估，而且趙少康因為有媒體的一些約束，既然他有勝選把握，趙少康就全力支持。他們的理念和對黨未來發展的方向是一致的，分進合擊，力量更大。

此外，中天電視邀請黨主席參選人羅智強、鄭麗文、郝龍斌、張亞中在周六展開「國民黨主席大辯論」首戰。不過，郝龍斌說，由於時間緊迫，昨天已通知不參加辯論，一定有機會和所有候選人同台闡述理念，爭取黨員支持。

趙少康說，「要怪怪我，我建議他不要參加」，再繳交的1320萬元中，有300萬是國民黨用於舉辦辯論或政見發表會，「參加那個就夠了，」候選人現在要拉票，不是去參加辯論，跟自己人打來打去，罵來罵去的什麼意思？所以他鼓勵郝龍斌參加國民黨舉辦活動就好了，其他活動都不要參加。

郝龍斌 黨主席 國民黨

延伸閱讀

喊話賴主席 郝龍斌：徐國勇言論是否已威脅到國家安全

徐國勇稱台灣沒光復節 趙少康：當亡國奴還沾沾自喜？

哥哥張榮味昨設宴邀國民黨本土派力挺郝龍斌 張麗善今表態了

軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

相關新聞

參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放參選人登記。台北市前市長郝龍斌上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下到中央黨部領表，預...

登記參選黨主席搶頭香 鄭麗文：我不是國民黨的權貴子弟

國民黨主席改選10月登場，今、明兩天開放受理登記。前立委鄭麗文上午搶頭香，數十名支持者齊聚中央黨部前助陣。鄭麗文表示，今...

選國民黨主席還有懸念 傅崐萁：所有人登記完後做決定

國民黨主席改選本周領表登記，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、國民黨團書記長羅智強，及孫文學校總校長張亞中浮出台面。至於國...

張榮味力挺郝龍斌 王金平暫不表態

國民黨主席選舉今明兩天受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，外界評估將與前立委鄭麗文正式對決。不過，二...

當吳伯雄2.0 郝龍斌宣布參選國民黨主席

國民黨主席十月改選，今明兩天受理登記。國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選，今將在中廣前董事長趙少康陪同下領表，並於明...

表態國民黨主席選舉 牛煦庭：良性競爭展現黨內民主更能得社會支持

國民黨主席選舉於9月15日至19日領表登記，國民黨立委牛煦庭今日表達看法，他認為，展現黨內良性競爭，最後在10月的投票，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。