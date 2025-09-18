選國民黨主席還有懸念 傅崐萁：所有人登記完後做決定

國民黨主席改選本周領表登記，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、國民黨團書記長羅智強，及孫文學校總校長張亞中浮出台面。至於國民黨團總召傅崐萁是否參選，傅崐萁今說，所有人登記完之後，他會做決定。

傅崐萁今出席「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，會後受訪說，國民黨黨主席選舉，現有非常多優秀的一時之選，參與主席選舉跟登記，希望選舉過程能夠平和，大家攜手同心，不管哪一位當選，相信都能好好守護中華民國、守護台灣，讓國民黨能夠壯大，2026能夠贏回九合一大選，2028贏回政權，才是所有國民黨黨員期待，團結的國民黨才能對抗強大的民進黨。

媒體追問傅昨說不排除參選，本周會做決定。傅表示，國民黨今天開始登記，與領表同時進行，在所有人登記完之後，他會做一個決定，到時再跟國人來報告，但他希望國民黨能夠團結、戰勝獨裁而強大的民進黨，贏回民主、自由的台灣，這才是國民黨迫切要做的事。

傅也強調，希望黨主席每位參選人大家能談一談，任何事情大家都應走協商程序，也是民主非常重要一環，即便縣市長選舉、議員或立委選舉，甚至國會召委選舉，大家都有協商機制，民主政黨內部有協商的機制，讓國民黨有更大強大內聚力。

值得一提的是，國民黨團書記長羅智強今也出席停砍公教退休金記者會，並指該議題將是新會期優先法案，並說他將赴黨中央登記黨主席，並站在傅旁邊向大家喊話「票投羅智強、國民黨一定強」，傅則全程面帶微笑。 國民黨團書記長羅智強今也出席停砍公教退休金記者會，簡短致詞後喊話「票投羅智強、國民黨一定強」。記者劉懿萱／攝影

