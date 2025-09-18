快訊

護航廠商得標侵占公家禮盒 勞發署前北分署長謝宜容重判4年6月

台股再刷新高！台積電、鴻海、聯發科翻紅 大盤突破25700大關

ChatGPT全球使用情況公開！到底誰在用、怎麼用？OpenAI首份研究揭密

選國民黨主席還有懸念 傅崐萁：所有人登記完後做決定

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁。記者劉懿萱／攝影
國民黨團總召傅崐萁。記者劉懿萱／攝影

國民黨主席改選本周領表登記，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、國民黨團書記長羅智強，及孫文學校總校長張亞中浮出台面。至於國民黨團總召傅崐萁是否參選，傅崐萁今說，所有人登記完之後，他會做決定。

傅崐萁今出席「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，會後受訪說，國民黨黨主席選舉，現有非常多優秀的一時之選，參與主席選舉跟登記，希望選舉過程能夠平和，大家攜手同心，不管哪一位當選，相信都能好好守護中華民國、守護台灣，讓國民黨能夠壯大，2026能夠贏回九合一大選，2028贏回政權，才是所有國民黨黨員期待，團結的國民黨才能對抗強大的民進黨。

媒體追問傅昨說不排除參選，本周會做決定。傅表示，國民黨今天開始登記，與領表同時進行，在所有人登記完之後，他會做一個決定，到時再跟國人來報告，但他希望國民黨能夠團結、戰勝獨裁而強大的民進黨，贏回民主、自由的台灣，這才是國民黨迫切要做的事。

傅也強調，希望黨主席每位參選人大家能談一談，任何事情大家都應走協商程序，也是民主非常重要一環，即便縣市長選舉、議員或立委選舉，甚至國會召委選舉，大家都有協商機制，民主政黨內部有協商的機制，讓國民黨有更大強大內聚力。

值得一提的是，國民黨團書記長羅智強今也出席停砍公教退休金記者會，並指該議題將是新會期優先法案，並說他將赴黨中央登記黨主席，並站在傅旁邊向大家喊話「票投羅智強、國民黨一定強」，傅則全程面帶微笑。

國民黨團書記長羅智強今也出席停砍公教退休金記者會，簡短致詞後喊話「票投羅智強、國民黨一定強」。記者劉懿萱／攝影
國民黨團書記長羅智強今也出席停砍公教退休金記者會，簡短致詞後喊話「票投羅智強、國民黨一定強」。記者劉懿萱／攝影

國民黨 立委選舉

延伸閱讀

批賴清德對綠國會黨團下指導棋 傅崐萁：適可而止

被造謠反對拆公館圓環 羅智強告苗博雅求償500萬：惡毒又投機的政客

徐國勇稱沒有台灣光復節 羅智強：總統府牌匾乾脆改總督府

軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

相關新聞

參選國民黨主席絕不選總統 郝龍斌：盧秀燕昨傳訊要我加油

國民黨主席10月18日改選，今、明兩天開放參選人登記。台北市前市長郝龍斌上午在戰鬥藍召集人趙少康陪同下到中央黨部領表，預...

選黨主席中廣股權立刻被追殺 趙少康：投郝龍斌等於投我

台北市副市長郝龍斌今在中廣前董事長趙少康陪同下正式領表參選國民黨主席。趙少康表示，感謝很多人勸進，但他若當選黨主席，中廣...

登記參選黨主席搶頭香 鄭麗文：我不是國民黨的權貴子弟

國民黨主席改選10月登場，今、明兩天開放受理登記。前立委鄭麗文上午搶頭香，數十名支持者齊聚中央黨部前助陣。鄭麗文表示，今...

選國民黨主席還有懸念 傅崐萁：所有人登記完後做決定

國民黨主席改選本周領表登記，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、國民黨團書記長羅智強，及孫文學校總校長張亞中浮出台面。至於國...

張榮味力挺郝龍斌 王金平暫不表態

國民黨主席選舉今明兩天受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，外界評估將與前立委鄭麗文正式對決。不過，二...

當吳伯雄2.0 郝龍斌宣布參選國民黨主席

國民黨主席十月改選，今明兩天受理登記。國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選，今將在中廣前董事長趙少康陪同下領表，並於明...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。