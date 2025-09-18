選國民黨主席還有懸念 傅崐萁：所有人登記完後做決定
國民黨主席改選本周領表登記，前台北市長郝龍斌、前立委鄭麗文、國民黨團書記長羅智強，及孫文學校總校長張亞中浮出台面。至於國民黨團總召傅崐萁是否參選，傅崐萁今說，所有人登記完之後，他會做決定。
傅崐萁今出席「停砍公教退休金 合理調整退休金」記者會，會後受訪說，國民黨黨主席選舉，現有非常多優秀的一時之選，參與主席選舉跟登記，希望選舉過程能夠平和，大家攜手同心，不管哪一位當選，相信都能好好守護中華民國、守護台灣，讓國民黨能夠壯大，2026能夠贏回九合一大選，2028贏回政權，才是所有國民黨黨員期待，團結的國民黨才能對抗強大的民進黨。
媒體追問傅昨說不排除參選，本周會做決定。傅表示，國民黨今天開始登記，與領表同時進行，在所有人登記完之後，他會做一個決定，到時再跟國人來報告，但他希望國民黨能夠團結、戰勝獨裁而強大的民進黨，贏回民主、自由的台灣，這才是國民黨迫切要做的事。
傅也強調，希望黨主席每位參選人大家能談一談，任何事情大家都應走協商程序，也是民主非常重要一環，即便縣市長選舉、議員或立委選舉，甚至國會召委選舉，大家都有協商機制，民主政黨內部有協商的機制，讓國民黨有更大強大內聚力。
值得一提的是，國民黨團書記長羅智強今也出席停砍公教退休金記者會，並指該議題將是新會期優先法案，並說他將赴黨中央登記黨主席，並站在傅旁邊向大家喊話「票投羅智強、國民黨一定強」，傅則全程面帶微笑。
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言