登記參選黨主席搶頭香 鄭麗文：我不是國民黨的權貴子弟

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，前立委鄭麗文今天前往黨中央登記。記者潘俊宏／攝影
國民黨主席改選10月登場，今、明兩天開放受理登記。前立委鄭麗文上午搶頭香，數十名支持者齊聚中央黨部前助陣。鄭麗文表示，今天她準備好1300萬元來登記，每一分錢都是她跟先生努力掙來的，她不會辜負黨內的期待，帶領大家2026、2028打贏選戰，藍白合作完全執政，形成台灣最大的主流民意，下架民進黨。

鄭麗文今在國安會前副秘書長楊永明、前黃復興黨部等眾多支持者陪同下到前往中央黨部正式登記參選黨主席。鄭麗文說，在抗戰勝利台灣光復80周年的今天，執政黨居然附和美方講「台灣地位未定論」，民進黨秘書長徐國勇還說沒有台灣光復，「沒有中華民國哪來民進黨今天吃香喝辣，他們當了中華民國的高官，享盡中華民國給的榮華富貴，如今吃乾抹淨翻臉，忘恩負義背叛國家，不可原諒。」

鄭麗文說，她參選黨主席肩負非常重大的歷史使命，如果中華民國沒有繼續存在，未來也不會有中國國民黨，所以國民黨跟中華民國的命運是休戚與共、唇齒相依，榮辱與共，希望全黨同志必須一起保衛中華民國、捍衛中華民國憲法

鄭麗文說，很多人說她不是大咖，她出生平凡，眷村子弟、雲林女兒，她跟先生家裡都不富有，但是感謝父母和國家，讓他們有機會受到非常良好的教育，她不是富二代、政二代，也不是國民黨過去的權貴子弟，但她有骨氣、有志氣，爭氣，所以今天準備的1300萬元，每一分錢都是她跟先生努力掙來的。

她提到，因為黨主席選舉曾經的紛紛擾擾，希望參選同志完成登記後，黨中央能辦一場乾淨、公平、公開的選舉，絕對沒有私相授受、沒有內定，也沒有偏愛誰，展現國民黨泱泱大黨的風範。

鄭麗文說，她也已經感受到，針對她的很多攻擊、抹黑，無非就是來自綠營側翼、網軍、青鳥，很開心國民黨主席選舉受到全台矚目，但他們不能中了民進黨的計，不能再讓外人看笑話，呼籲在此展開一場公平、正向的選舉，絕對不網內互打，親痛仇快。

鄭麗文說，很多人問她背後的靠山是誰，她的靠山是中國國民黨的核心價值，是今天自動自發力挺她的年輕黨代表，有很多人是看她參選主席回來繳黨費，也有主動來陪她登記的，肩上責任重大，也很高興大家願意與她同行；接下來的3年非常關鍵，連執政黨都想否認中華民國的存在，所以她一分一秒都不敢鬆懈，希望從今天起全黨一心一德，貫徹始終，恢復中華，捍衛中華民國。

