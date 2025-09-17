當吳伯雄2.0 郝龍斌宣布參選國民黨主席

國民黨主席十月改選，今明兩天受理登記。國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選，今將在中廣前董事長趙少康陪同下領表，並於明天登記；前立委鄭麗文、立委羅智強今上午也會前往中央黨部登記參選。

國民黨主席選舉陷入戰國亂局，台中市長盧秀燕表態不參選後，郝龍斌長考多日後決定投入黨魁選戰。郝龍斌表示，他承諾做「吳伯雄2.0」，要帶領國民黨重返執政，「無私無我，絕不會參選總統」，參選是為了促成黨內團結，也會促成藍白合作監督執政黨，二○二八合作重返執政。

趙少康與郝龍斌前天深夜長談，兩人最後盤點情勢後協調確定，由郝龍斌出馬競選黨主席。郝龍斌獲得「戰鬥藍」精神領袖趙少康的力挺，增強參選底氣，勢在必得。

「我絕不會為黨主席位子謀任何職位，也絕不會參選任何公職，也絕不會參選總統。」郝龍斌接受本報採訪表示，要帶領國民黨重返執政，不能有私心，他擔任黨主席會促成黨內團結和諧及在野合作。

郝龍斌表示，黨主席不能球員兼裁判，定位要清楚，他會積極團結在野黨，制衡民進黨，並透過藍白二○二六合作，以及在野力量合作二○二八重返執政；國民黨過去在二○二○、二○二四大選，都因為黨內猜疑黨主席有可能參選總統的疑慮，造成大家不信任，現階段是關鍵時刻，需要沒有私心、讓大家信任的黨主席，「透過我來團結國民黨，不僅二○二六要贏，二○二八更要重返執政，我不會用黨主席做跳板謀任何職位。」

此外，前國大代表蔡志弘、彰化縣前縣長卓伯源昨到中央黨部完成領表，先後成為第四位及第五位黨主席擬參選人。卓伯源也預告，今會到中央黨部登記。

卓伯源受訪時表示，這次黨主席選舉黨內精銳盡出，每位都有很堅強的論述，深入了解民間疾苦，雖然過程中大家各有競爭和不同主張，但始終是國民黨最堅強的團隊。他是國民黨最適合的黨主席人選，有豐富的行政經驗，出身基層，了解民間，又能統合各方力量，可帶領國民黨向上提升，爭取勝利。

民眾黨前主席柯文哲未來若要參選總統，如何整合？卓伯源說，他與盧秀燕、柯文哲都有很好的交情，這是他擔任黨主席能促成藍白合的基礎；目前盧秀燕是國民黨的太陽、最強母雞，他會透過公平合理的公正機制，推出最強候選人後，再與白營整合，完成政黨輪替。

