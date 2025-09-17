張榮味力挺郝龍斌 王金平暫不表態

國民黨主席選舉今明兩天受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，外界評估將與前立委鄭麗文正式對決。不過，二人其實早已動作頻頻，雙方不但在黃復興系統競爭，地方派系也成為各自拉攏對象。

國民黨主席改選，十月十八日投票。藍營內部日前流出一份黨員民調，若明天投票，加權後鄭麗文支持度最高，郝龍斌落後兩個百分點緊追，國民黨立委羅智強第三，孫文學校總校長張亞中第四；另有二成六尚未決定。

郝龍斌因父親郝柏村過去在軍中的影響力，一路以來的政治路，都獲得不少軍系大老的支持。但鄭麗文在黃復興系統也著力甚深，其中，力挺鄭的藍營有力人士，長期與軍系保持良好互動，可助其一臂之力；前黃復興黨部主委季麟連日前陪同鄭麗文出席軍系活動，就是一個觀察點。

本土派方面，地方派系與議長系統對鄭麗文、郝龍斌各有屬意，雙方都有接觸，當然包含被視為本土派精神領袖的立法院前院長王金平。不過，據了解，王金平現階段仍認為不宜表態，尊重各方有各自支持對象。

其他地方派系，雲林縣前縣長張榮味全力支持郝龍斌，張還特別拜託新北市議長蔣根煌，在日前的正副議長聯誼會例行餐敘中拉高挺郝的氣勢。知情人士表示，包含屏東縣議長周典論、台東縣前議長吳俊立等人，都是張榮味可替郝爭取到的對象，但其他在場議長雖然面子做給蔣根煌，並不代表正式表態支持意向，主要在於郝、鄭兩方檯面下各自動作頻頻，且站在地方派系的立場，未來不論誰掌國民黨，仍要保持一定互動。

雲林縣長張麗善昨證實，她的哥哥張榮味與蔣根煌前天在新北市設宴邀約本土派系與地方議長餐敘，會中決議力挺郝龍斌參選國民黨主席，她與哥哥同一陣線，全力支持郝龍斌，「我樂觀其成，而且我會全力支持郝龍斌，希望他能帶領國民黨，能成為下一屆的黨主席」。

至於羅智強雖在黨內民調居第三，但其高聲量與議題主導性強的特質，吸引不少自主黨員支持，仍是不可小覷的重要力量。此外，國民黨立院黨團總召傅崐萁的動向也受關注。黨內解讀，即使傅崐萁無法參選，他所支持人選，勢必影響地方派系的態度。

商品推薦