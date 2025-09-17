聽新聞
0:00 / 0:00

張榮味力挺郝龍斌 王金平暫不表態

聯合報／ 記者鄭媁陳雅玲／連線報導

國民黨主席選舉今明兩天受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，外界評估將與前立委鄭麗文正式對決。不過，二人其實早已動作頻頻，雙方不但在黃復興系統競爭，地方派系也成為各自拉攏對象。

國民黨主席改選，十月十八日投票。藍營內部日前流出一份黨員民調，若明天投票，加權後鄭麗文支持度最高，郝龍斌落後兩個百分點緊追，國民黨立委羅智強第三，孫文學校總校長張亞中第四；另有二成六尚未決定。

郝龍斌因父親郝柏村過去在軍中的影響力，一路以來的政治路，都獲得不少軍系大老的支持。但鄭麗文在黃復興系統也著力甚深，其中，力挺鄭的藍營有力人士，長期與軍系保持良好互動，可助其一臂之力；前黃復興黨部主委季麟連日前陪同鄭麗文出席軍系活動，就是一個觀察點。

本土派方面，地方派系與議長系統對鄭麗文、郝龍斌各有屬意，雙方都有接觸，當然包含被視為本土派精神領袖的立法院前院長王金平。不過，據了解，王金平現階段仍認為不宜表態，尊重各方有各自支持對象。

其他地方派系，雲林縣前縣長張榮味全力支持郝龍斌，張還特別拜託新北市議長蔣根煌，在日前的正副議長聯誼會例行餐敘中拉高挺郝的氣勢。知情人士表示，包含屏東縣議長周典論、台東縣前議長吳俊立等人，都是張榮味可替郝爭取到的對象，但其他在場議長雖然面子做給蔣根煌，並不代表正式表態支持意向，主要在於郝、鄭兩方檯面下各自動作頻頻，且站在地方派系的立場，未來不論誰掌國民黨，仍要保持一定互動。

雲林縣長張麗善昨證實，她的哥哥張榮味與蔣根煌前天在新北市設宴邀約本土派系與地方議長餐敘，會中決議力挺郝龍斌參選國民黨主席，她與哥哥同一陣線，全力支持郝龍斌，「我樂觀其成，而且我會全力支持郝龍斌，希望他能帶領國民黨，能成為下一屆的黨主席」。

至於羅智強雖在黨內民調居第三，但其高聲量與議題主導性強的特質，吸引不少自主黨員支持，仍是不可小覷的重要力量。此外，國民黨立院黨團總召傅崐萁的動向也受關注。黨內解讀，即使傅崐萁無法參選，他所支持人選，勢必影響地方派系的態度。

延伸閱讀

哥哥張榮味昨設宴邀國民黨本土派力挺郝龍斌 張麗善今表態了

軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

獨／承諾做「三到」國民黨主席 鄭麗文明登記參選

獨／不謀任何職位不參選總統！郝龍斌決定參選國民黨主席明領表

相關新聞

張榮味力挺郝龍斌 王金平暫不表態

國民黨主席選舉今明兩天受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，外界評估將與前立委鄭麗文正式對決。不過，二...

當吳伯雄2.0 郝龍斌宣布參選國民黨主席

國民黨主席十月改選，今明兩天受理登記。國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選，今將在中廣前董事長趙少康陪同下領表，並於明...

表態國民黨主席選舉 牛煦庭：良性競爭展現黨內民主更能得社會支持

國民黨主席選舉於9月15日至19日領表登記，國民黨立委牛煦庭今日表達看法，他認為，展現黨內良性競爭，最後在10月的投票，...

郝龍斌確定參選國民黨主席 一份神祕民調引發茶壺風暴

國民黨主席選舉本周一（9月15日）開始領表登記，選戰起跑。前立委鄭麗文、立委羅智強完成領表程序。領表第一天，黨內馬上傳出一份針對黨員所做的「國民黨黨主席選情」民調，並且選擇性地對外釋放民調結果。國民黨人士表示，民調的結果是其次，重點是這份民調透露今年黨主席選舉不同以往的訊息...

國民黨主席參選再＋2 卓伯源、蔡志弘完成領表

國民黨主席選舉領表邁入第3天，前國大代表蔡志弘、彰化縣前縣長卓伯源今到中央黨部完成領表作業，先後成為第四位及第五位黨主席...

哥哥張榮味昨設宴邀國民黨本土派力挺郝龍斌 張麗善今表態了

國民黨主席選舉陷入亂局，雲林縣前縣長張榮味、新北市議長蔣根煌昨邀本土派系、各地方議長餐敘，決議力挺國民黨前副主席、前北市...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。