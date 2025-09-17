表態國民黨主席選舉 牛煦庭：良性競爭展現黨內民主更能得社會支持

國民黨主席選舉於9月15日至19日領表登記，國民黨立委牛煦庭今日表達看法，他認為，展現黨內良性競爭，最後在10月的投票，做出理性的決定，這樣的「黨內民主」會比起單純的挑邊表態、大邊西瓜，更能得到社會大眾的支持。

牛煦庭說，休假結束，該是面對黨主席選舉的時候了。他身為黨公職民代，有幾個想法和大家分享。首先，這將是一場多人競逐的選舉，但他相信，黨內同志，乃至於社會上為數眾多期待在野力量振作的國民朋友，都不會樂見黨主席的選舉淪為惡鬥、甚至造成黨內的分裂。「要為整合努力、不為爭鋒樹敵」應是選舉人的共同期待，也是一眾候選人的義務。

牛煦庭表示，當今的格局是朝小野大，挺過大罷免之後，更加確定國民黨不只有能力，也有責任回應人民的需要。盱衡國際局勢、立法除弊革新、協助地方治理，是國民黨的三個重要使命，也都是對未來黨主席的考題，更是能否在2028勝選的重要指標。

牛煦庭指出，候選人在選舉的過程中，有責任清楚擘畫國民黨黨未來的藍圖。他期待在選舉的過程中，以公共政策為核心，要有路線的論辯，並保持和社會各階層的溝通。路線和政策對了，立法院和地方政府的戰力，才能順利整合。他也要特別強調，即便這是一場黨內選舉，但國民黨的路線，不應自外於社會大眾，因為提早發掘並貫徹可以勝選的主張，才是真正的硬道理。

牛煦庭認為，擘畫路線、討論利弊，都需要時間。在這場多人競逐的選戰中，終究只有一人能勝出，但大家若能夠好好的「把話說清楚」，也不失為參選黨主席的重要價值。他願意相信，有能力上檯面完成登記程序的候選人們，都有很好的想法和主張。

牛煦庭總結，面對這場選舉，他誠心建議大家用開放的心態給予祝福，在選戰的過程中細心觀察、並踴躍提出想法，讓候選人充分展現能耐本事。展現黨內良性競爭，最後在10月的投票，做出理性的決定，這樣的「黨內民主」會比起單純的挑邊表態、大邊西瓜，更能得到社會大眾的支持。

