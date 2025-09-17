國民黨主席參選再＋2 卓伯源、蔡志弘完成領表

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉18、19日受理登記。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉領表邁入第3天，前國大代表蔡志弘、彰化縣前縣長卓伯源今到中央黨部完成領表作業，先後成為第四位及第五位黨主席參選人。卓伯源也預告，將於明天前來登記參選。

卓伯源受訪時表示，這次黨主席選舉黨內精銳盡出，每位都有很堅強的論述，深入了解民間疾苦，雖然過程中大家各有競爭和不同主張，但始終是國民黨最堅強的團隊。他是國民黨最適合的黨主席人選，有豐富的行政經驗，出身基層，了解民間，又能統合各方力量，可帶領國民黨向上提升，爭取勝利。

卓伯源表示，未來他會同步促進藍白合，第一步先拜訪民眾黨主席，取得共識後，再拜訪民進黨主席，與民進黨達成共識與諒解後，會帶著台灣的最新民意前往中國大陸，邀請中國國家主席習近平來台訪問。

卓伯源說，賴清德總統曾提過，想與習近平坐下來喝咖啡，相信台灣的民意會非常歡迎兩岸走向和平、共存共榮的道路。賴總統也提過，兩岸就是大公司併小公司，在野更要發揮監督力量，避免賴清德成為賣台集團的一份子，讓中華民國、台灣有主權尊嚴，確保人民權益。

媒體詢問，民眾黨前主席柯文哲未來若要參選總統，如何整合？卓伯源說，他與台中市長盧秀燕、柯文哲都有很好的交情，這也是他擔任黨主席能促成藍白合的基礎；目前盧秀燕是國民黨的太陽、最強母雞，他會透過公平合理的公正機制，推出最強候選人後，再與白營整合，完成政黨輪替。

對於目前黨內民調由前立委鄭麗文領先，台北市前市長郝龍斌也宣布明天領表。蔡志弘受訪指出，民調就像月亮，初一、十五不一樣，他都尊重，但仍會依照自己的步調和設計好的行程，堅定爭取黨員認同與支持。他也提及未來要強化國民黨基層，包括年輕化、設立如救國團活動、成立特種黨部等都可考慮。

此外，蔡志弘參選時曾提出「蔡習會」構想，媒體也問，未來訪陸是否會與目前政府的兩岸政策有所衝突？蔡志弘說，過去他在處理兩岸危機方面有經驗，未來若當選主席，一定是在政府的法令規範下，他了解在野黨能做的事有限，但交流是應該要做的項目。

