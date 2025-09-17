哥哥張榮味昨設宴邀國民黨本土派力挺郝龍斌 張麗善今表態了

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國民黨前副主席、前北市長郝龍斌今宣布參選國民黨主席，雲林縣長張麗善表態全力支持。記者陳雅玲／攝影
國民黨前副主席、前北市長郝龍斌今宣布參選國民黨主席，雲林縣長張麗善表態全力支持。記者陳雅玲／攝影

國民黨主席選舉陷入亂局，雲林縣前縣長張榮味、新北市議長蔣根煌昨邀本土派系、各地方議長餐敘，決議力挺國民黨前副主席、前北市長郝龍斌，今天郝龍斌即宣布明天領表參選，承諾做「吳伯雄2.0」，要帶領國民黨重返執政，雲林縣長張麗善也與哥哥同一陣線，今表態將全力支持郝龍斌。

張麗善今證實，哥哥、雲林縣前縣長張榮味與新北市議長蔣根煌昨在新北市設宴邀約本土派系與地方議長餐敘，會中決議力挺郝龍斌參選國民黨主席。

郝龍斌今表示，長考多日後決定明天領表參選，承諾做「吳伯雄2.0」，要帶領國民黨重返執政，「無私無我，絕不會參選總統」，參選是為了促成黨內團結，也會促成藍白合作監督執政黨，2028合作重返執政。

張麗善表示，郝龍斌是眾望所歸，尤其是他也多次希望有機會擔任國民黨的主席，表示他對國民黨非常有熱誠，而且向心力很強，非常願意來為大家服務，這次集眾人的力量邀約他參選黨主席，應該有很多黨員對他是寄予厚望，而且對他非常期待。

張麗善說，「我樂觀其成，而且我也會全力來支持郝龍斌市長，希望他能夠帶領國民黨，也能夠成為我們中國國民黨下一屆的主席」。

張麗善說，國民黨在朱立倫主席奠定的基礎之下，不只是我們在十五縣市的縣市長選舉贏得勝選，甚至後續的立委選舉也能夠贏得最多的票數，也栽培很多不分區立委，甚至在這次七二六以及八二三的罷免案當中，都能夠順利地保住全席的立委。

她表示，國民黨當前需延續優勢與團結精神，郝龍斌的歷練與經驗足以帶領國民黨邁向新勝利，國民黨跟民眾黨在立法院已取得多數，若能專注於民生、經濟、產業與健康等議題，制定務實政策，將能贏得民心與基層肯定。「期待國民黨及立院黨團同心協力、立場一致，發揮加成效果，才能創造更好的佳績。」

國民黨前副主席、前北市長郝龍斌今宣布參選國民黨主席，雲林縣長張麗善表態全力支持。記者陳雅玲／攝影
國民黨前副主席、前北市長郝龍斌今宣布參選國民黨主席，雲林縣長張麗善表態全力支持。記者陳雅玲／攝影

國民黨 郝龍斌 張麗善 張榮味

