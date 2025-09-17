藍委推總統選舉兩輪決選制修憲 羅智強：能解決「少數總統」問題

快訊

攝影中心／ 記者林俊良／即時報導
國民黨立委吳宗憲（右起）、翁曉玲、羅智強、葉元之，上午舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會，強調推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，能解決賴清德「40%少數總統」問題，更能化解藍白合作的制度性困境。記者林俊良／攝影
國民黨立委吳宗憲（右起）、翁曉玲、羅智強、葉元之，上午舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會，強調推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，能解決賴清德「40%少數總統」問題，更能化解藍白合作的制度性困境。記者林俊良／攝影

國民黨立委羅智強上午與立委吳宗憲、翁曉玲、葉元之舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。羅智強提出推動總統選舉改為「絕對多數決」的二輪投票制，表示能解決賴清德「40%少數總統」問題，更能化解藍白合作的制度性困境。

