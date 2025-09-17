軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

國民黨主席選舉18、19日受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，明天領表，最早表態的前立委鄭麗文，也同樣在明天領表，正式對決。不過，鄭、郝二人其實早已動作頻頻，雙方不但在黃復興系統競爭，地方派系也成為拉攏對象，相互掣肘，也讓戰局更加混沌。

國民黨主席10月18日改選，藍營內部日前流出一份黨員民調，若明天投票，加權後鄭麗文獲22.2%支持度最高，郝龍斌則落後2個百分點，國民黨立委羅智強18.7%排第三。

郝龍斌因為父親郝柏村過去在軍中的影響力，一路以來的政治路，都獲得不少軍系大老的支持，這次參選國民黨主席，當然同樣會獲得奧援。但鄭麗文在黃復興系統也非省油的燈，力挺鄭麗文的藍營有力人士「CK楊」，長期與軍系保持良好互動，當然可以助鄭麗文一臂之力，前黃復興黨部主委季麟連日前陪同鄭麗文出席政戰學校23期同學會，就能看出其影響力。

本土派方面，地方派系與議長系統對鄭麗文、郝龍斌各有屬意，兩方都有接觸，當然包含被視為本土派精神領袖的立法院前院長王金平。不過，據了解，王金平現階段仍認為不宜表態，尊重各方有各自支持對象，這些人選也各有優點，必須肯定。

其他地方派系，雲林張榮味則是全力支持郝龍斌，張榮味還特別拜託新北市議長蔣根煌，希望在昨日正副議長聯誼會的例行餐敘中拉高挺郝的氣勢，席間，包含新竹市議長許修睿、屏東縣議長周典論、台東縣前議長吳俊立、國民黨前秘書長李乾龍等人皆出席，張榮味則是委由親信有到場。

知情人士表示，包含周典論、吳俊立等人，都是張榮味可以替郝龍斌爭取到的對象，但其他在場的議長雖然面子做給蔣根煌，並不代表正式表態支持意向，主要在於郝、鄭兩方檯面下各自動作頻頻，且站在立方派系的立場，未來不論誰掌國民黨，都還是要保持一定的互動。

昨天沒有到場的桃園市議長邱奕勝，則是鄭麗文的重要支柱。力挺鄭麗文的CK楊，他在三年前的桃園市長選舉中與邱奕勝結緣，雙方一拍即合，因此，在這次鄭麗文表態參選國民黨主席之後，邱奕勝也變成本土派中支持鄭麗文的最主要力量。

國民黨主席選舉明、後天開始登記，黨內對於國民黨立院黨團總召傅崐萁與現任黨主席朱立倫的動向，備受關注。藍營解讀，即使傅崐萁無法參選，他所支持人選勢必影響地方派系的態度；而朱子弟兵凌濤昨一席喊話「不是掌握軍系、地方派系票源就獲勝」，也讓黨內對朱的連任意向再起猜測。

