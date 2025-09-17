快訊

打不倒的電影魂！美國巨星勞勃瑞福與日舞影展

校園「魷魚遊戲」？復興實小制度調整 成績後30%無法直升國中雙語部

來考首張AI證照！免費「Google Gemini教師證書」完整教學 還有2張證書可以領

軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席選舉18、19日受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，明天領表，最早表態的前立委鄭麗文，也同樣在明天領表，正式對決。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席選舉18、19日受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，明天領表，最早表態的前立委鄭麗文，也同樣在明天領表，正式對決。圖／聯合報系資料照片

國民黨主席選舉18、19日受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，明天領表，最早表態的前立委鄭麗文，也同樣在明天領表，正式對決。不過，鄭、郝二人其實早已動作頻頻，雙方不但在黃復興系統競爭，地方派系也成為拉攏對象，相互掣肘，也讓戰局更加混沌。

國民黨主席10月18日改選，藍營內部日前流出一份黨員民調，若明天投票，加權後鄭麗文獲22.2%支持度最高，郝龍斌則落後2個百分點，國民黨立委羅智強18.7%排第三。

郝龍斌因為父親郝柏村過去在軍中的影響力，一路以來的政治路，都獲得不少軍系大老的支持，這次參選國民黨主席，當然同樣會獲得奧援。但鄭麗文在黃復興系統也非省油的燈，力挺鄭麗文的藍營有力人士「CK楊」，長期與軍系保持良好互動，當然可以助鄭麗文一臂之力，前黃復興黨部主委季麟連日前陪同鄭麗文出席政戰學校23期同學會，就能看出其影響力。

本土派方面，地方派系與議長系統對鄭麗文、郝龍斌各有屬意，兩方都有接觸，當然包含被視為本土派精神領袖的立法院前院長王金平。不過，據了解，王金平現階段仍認為不宜表態，尊重各方有各自支持對象，這些人選也各有優點，必須肯定。

其他地方派系，雲林張榮味則是全力支持郝龍斌，張榮味還特別拜託新北市議長蔣根煌，希望在昨日正副議長聯誼會的例行餐敘中拉高挺郝的氣勢，席間，包含新竹市議長許修睿、屏東縣議長周典論、台東縣前議長吳俊立、國民黨前秘書長李乾龍等人皆出席，張榮味則是委由親信有到場。

知情人士表示，包含周典論、吳俊立等人，都是張榮味可以替郝龍斌爭取到的對象，但其他在場的議長雖然面子做給蔣根煌，並不代表正式表態支持意向，主要在於郝、鄭兩方檯面下各自動作頻頻，且站在立方派系的立場，未來不論誰掌國民黨，都還是要保持一定的互動。

昨天沒有到場的桃園市議長邱奕勝，則是鄭麗文的重要支柱。力挺鄭麗文的CK楊，他在三年前的桃園市長選舉中與邱奕勝結緣，雙方一拍即合，因此，在這次鄭麗文表態參選國民黨主席之後，邱奕勝也變成本土派中支持鄭麗文的最主要力量。

國民黨主席選舉明、後天開始登記，黨內對於國民黨立院黨團總召傅崐萁與現任黨主席朱立倫的動向，備受關注。藍營解讀，即使傅崐萁無法參選，他所支持人選勢必影響地方派系的態度；而朱子弟兵凌濤昨一席喊話「不是掌握軍系、地方派系票源就獲勝」，也讓黨內對朱的連任意向再起猜測。

鄭麗文 國民黨 王金平 郝龍斌 傅崐萁 朱立倫

延伸閱讀

獨／承諾做「三到」國民黨主席 鄭麗文明登記參選

獨／不謀任何職位不參選總統！郝龍斌決定參選國民黨主席明領表

藍主席選舉大數據分析／羅智強聲量最高 鄭麗文好感度第一

國民黨主席最新民調鄭麗文領先郝龍斌緊追 但都不敵他

相關新聞

哥哥張榮味昨設宴邀國民黨本土派力挺郝龍斌 張麗善今表態了

國民黨主席選舉陷入亂局，雲林縣前縣長張榮味、新北市議長蔣根煌昨邀本土派系、各地方議長餐敘，決議力挺國民黨前副主席、前北市...

軍系、地方派系各擁鄭麗文和郝龍斌 王金平暫不表態

國民黨主席選舉18、19日受理登記，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選黨主席，明天領表，最早表態的前立委鄭麗文，也同...

獨／承諾做「三到」國民黨主席 鄭麗文明登記參選

國民黨主席10月18日改選，明、後兩天受理參選登記。前立委鄭麗文今證實，將於明天上午10時前往中央黨部登記參選，她和團隊...

藍委推總統選舉兩輪決選制修憲 羅智強：能解決「少數總統」問題

國民黨立委羅智強上午與立委吳宗憲、翁曉玲、葉元之舉行「民主就是多數決！推動總統選舉兩輪決選制」修憲記者會。羅智強提出推動...

影／提出改革國民黨 張亞中：只會批民進黨不足以贏

有意參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午舉行重大政策宣示記者會。張亞中重申改革國民黨的重要性，批評長期的迂腐形象已...

回應國民黨主席選舉 朱立倫：選舉期間都「這4字」回答

國民黨主席選舉將至，現任黨主席朱立倫子弟兵凌濤喊話，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。