影／提出改革國民黨 張亞中：只會批民進黨不足以贏

有意參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午舉行重大政策宣示記者會。張亞中重申改革國民黨的重要性，批評長期的迂腐形象已經深植在台灣民眾心中，包含這次的國民黨主席選舉不夠公平、公正、公開，外界都看在眼裡，張亞中提出唯有改變與和平才是國民黨未來的路，認為國民黨唯有本質的提升才能獲得民眾的信賴，而非只建立在對敵對政黨的批評上。

張亞中表示美國總統川普上任後，政策傾向收縮與掠奪，以美國利益為優先，台灣未來的命運可能有兩條路，被美國交易或被迫捲入戰爭，表示自己四年前呼籲國共兩黨應創造和平機會，但民進黨和國民黨都未有所作為。若兩岸無和平對話，則台灣正駛向危險之中，張亞中不認同所謂備戰才能避戰，更認同對話才能避戰。 有意參選國民黨主席的孫文學校總校長張亞中，上午表示國民黨需要實質的轉型，而非建立在對民進黨的批評而已。記者林澔一／攝影

