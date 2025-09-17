回應國民黨主席選舉 朱立倫：選舉期間都「這4字」回答
國民黨主席選舉將至，現任黨主席朱立倫子弟兵凌濤喊話，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，贏社會民心才能贏黨魁，外界解讀是對郝龍斌喊話，朱立倫表示，在主席選舉期間都4個字回答，大家加油。
媒體提問，關於孫文學校校長張亞中嗆國民黨「朱家天下傅家黨」，及朱立倫是否勸進認為眾望所歸之人，朱立倫說，大家加油，每一位都大家加油。
