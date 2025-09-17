快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨前立委鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨主席10月18日改選，明、後兩天受理參選登記。前立委鄭麗文今證實，將於明天上午10時前往中央黨部登記參選，她和團隊一定認真踏實打贏這一場主席選舉。

鄭麗文、國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中日前已完成領表，台北市前市長郝龍斌今宣布正式參戰，將於明天到中央黨部領表。

根據先前曝光的藍營內部民調，結果顯示，在進行加權後鄭麗文支持度最高（22.2%），郝龍斌居次為20.5%，羅智強18.7%排第三，張亞中5.3%為第四，但仍有高達26.8%的人還未決定。

對於民調結果，鄭麗文表示，她的團隊每天都會收集來自四面八方黨員的建議和意見，作為每一天檢討和修正的重要根據，此外，媒體報導以及各類民調也是他們參考的重要資訊來源。

鄭麗文說，她向黨員承諾，將擔任一個「三到主席」，會走遍全台灣的基層鄉鎮區黨部，讓地方基層黨員和黨工看得到主席本人；來自基層黨員的心聲主席一定聽得到；主席承諾黨員和黨工的事情一定做得到。

民調 鄭麗文 國民黨 羅智強 張亞中 郝龍斌

相關新聞

獨／不謀任何職位不參選總統！郝龍斌決定參選國民黨主席明領表

國民黨主席選舉陷入戰國亂局，台中市長盧秀燕表態不參選後，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選，明天領表。郝龍斌表示，他...

獨／承諾做「三到」國民黨主席 鄭麗文明登記參選

國民黨主席10月18日改選，明、後兩天受理參選登記。前立委鄭麗文今證實，將於明天上午10時前往中央黨部登記參選，她和團隊...

藍主席選舉大數據分析／羅智強聲量最高 鄭麗文好感度第一

國民黨主席10月18日改選，根據「QUICKSEEK快析輿情資料庫」針對近兩周黨主席參選人的聲量分析，國民黨立委羅智強表...

回應國民黨主席選舉 朱立倫：選舉期間都「這4字」回答

國民黨主席選舉將至，現任黨主席朱立倫子弟兵凌濤喊話，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝...

國民黨主席改選人選眼花撩亂 侯友宜這麼看

國民黨本周辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，除立委羅智強及孫文學校總校長張亞中己領表，另外，立法院總召傅崐萁也可慮參選國...

馬英九挺羅智強 本土藍支持郝龍斌

國民黨主席選舉領表登記進入倒數三天，立委羅智強昨獲前總統馬英九力挺；有軍系與深藍票源支持的前立委鄭麗文來勢洶洶；台北市前...

