獨／承諾做「三到」國民黨主席 鄭麗文明登記參選

國民黨主席10月18日改選，明、後兩天受理參選登記。前立委鄭麗文今證實，將於明天上午10時前往中央黨部登記參選，她和團隊一定認真踏實打贏這一場主席選舉。

鄭麗文、國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中日前已完成領表，台北市前市長郝龍斌今宣布正式參戰，將於明天到中央黨部領表。

根據先前曝光的藍營內部民調，結果顯示，在進行加權後鄭麗文支持度最高（22.2%），郝龍斌居次為20.5%，羅智強18.7%排第三，張亞中5.3%為第四，但仍有高達26.8%的人還未決定。

對於民調結果，鄭麗文表示，她的團隊每天都會收集來自四面八方黨員的建議和意見，作為每一天檢討和修正的重要根據，此外，媒體報導以及各類民調也是他們參考的重要資訊來源。

鄭麗文說，她向黨員承諾，將擔任一個「三到主席」，會走遍全台灣的基層鄉鎮區黨部，讓地方基層黨員和黨工看得到主席本人；來自基層黨員的心聲主席一定聽得到；主席承諾黨員和黨工的事情一定做得到。

