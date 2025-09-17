國民黨主席改選人選眼花撩亂 侯友宜這麼看
國民黨本周辦理黨主席選舉參選人領表登記作業，除立委羅智強及孫文學校總校長張亞中己領表，另外，立法院總召傅崐萁也可慮參選國民黨主席，中廣前董事長趙少康曾表示，若盧秀燕、朱立倫跟郝龍斌不參選，他就會參選，張亞中則批評是搓湯圓，並指4年來國民黨就是朱家天下傅家黨。
新北市長侯友宜今對此表示，他相信國民黨這次黨主席的選舉有很多人報名，他覺得都很不錯，代表這些人都願意承擔責任，大家就繼續加油，繼續努力，透過良性的互相競爭，也希望能願意承擔責任，我們都給予加油打氣。
