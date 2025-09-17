獨／不謀任何職位不參選總統！郝龍斌決定參選國民黨主席明領表

國民黨主席選舉陷入戰國亂局，台中市長盧秀燕表態不參選後，國民黨前副主席郝龍斌長考多日後決定參選，明天領表。郝龍斌表示，他承諾做「吳伯雄2.0」，要帶領國民黨重返執政，「無私無我，絕不會參選總統」，參選是為了促成黨內團結，也會促成藍白合作監督執政黨，2028合作重返執政。

中廣前董事長趙少康與郝龍斌昨深夜長談，兩人最後盤點情勢後協調確定，由郝龍斌出馬競選黨主席，明天領表。郝龍斌獲得戰鬥藍精神領袖趙少康的力挺，參選底氣加無私無我的決心，勢在必得。

國民黨主席選舉預計9月15日開始領表，9月18、19日辦理登記，10月18日投票，11月1日舉辦全代會交接。郝龍斌正式參戰後，地方派系、軍系山頭各有勢力，各自運作支持郝龍斌和前立委鄭麗文，選戰最後會否形成「郝龍斌和鄭麗文的對決」，黨內高度關注。

日前公布的藍營內部對比民調顯示，鄭麗文目前獲黨員支持度最高（22.2%）、郝龍斌因尚未宣布參選，民調居次（20.5%）；但若由戰鬥藍召集人趙少康出馬，則強勢領先鄭麗文。如今趙少康決定支持郝龍斌參選黨魁，「戰鬥藍」全力支持，是郝龍斌參選的有利條件。

「我絕不會為黨主席位子謀任何職位，也絕不會參選任何公職，也絕不會參選總統。」郝龍斌接受本報記者採訪表示，要帶領國民黨重返執政，不能有私心，他擔任黨主席會促成黨內團結和諧及在野合作。

郝龍斌表示，黨主席不能球員兼裁判，定位要清楚，他會積極團結在野黨，制衡民進黨，並透過藍白2026合作，以及在野力量合作2028重返執政。國民黨過去在2020、2024大選，都因為黨內猜疑黨主席有可能參選總統的疑慮，造成大家不信任，現階段是關鍵時刻，需要沒有私心、讓大家信任的黨主席，「透過我來團結國民黨，不僅2026要贏，2028更要重返執政，我不會用黨主席做跳板謀任何職位。」

商品推薦