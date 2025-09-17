藍主席選舉大數據分析／羅智強聲量最高 鄭麗文好感度第一

國民黨主席10月18日改選，根據「QUICKSEEK快析輿情資料庫」針對近兩周黨主席參選人的聲量分析，國民黨立委羅智強表現較為強勁，但好感度則由前立委鄭麗文較高；而台北市前市長郝龍斌鬆口有意願參選後，與鄭麗文的聲量表現在伯仲之間，最終可能成為三強鼎立局面。

分析指出，近兩周以來，羅智強的趨勢表現較為強勁。月初他在廣播節目中，當面批評媒體人黃暐瀚的新聞獲得大量討論；但在郝龍斌鬆口有參選意願後，聲量有所下滑，且被郝龍斌反超。郝因參選動向獲得關注，鄭麗文則透過臉書不斷向黨中央喊話與及獲軍系票源支持的民調，與郝的聲量不相上下。

至於戰鬥藍召集人趙少康，分析顯示，趙除了表態有參選意願當天有獲較多新聞關注以外，趨勢熱度僅高於孫文學校總校長張亞中，在郝、趙協調人選消息傳出後，聲量逐漸下滑。

分析指出，羅智強憑藉黃暐瀚、邱議瑩事件獲得高流量與藍白支持，同時也遭大量綠軍批評，因此好感度下滑。不過，羅智強由於擁有較多出圈的爭議話題，媒體流量最高，獲各陣營支持者關注，社群流量與聲量顯著領先其他兩名參選人。雖然郝龍斌急起直追，但礙於粉絲團聲量少，相對缺乏年輕族群支持，粉絲團流量難短時間趕上。

鄭麗文粉絲團流量高，且喊話中央世代交替的操作獲得好評，許多網友認同國民黨不應再由「老藍男」帶領，敢於衝撞的性格也獲得網友稱讚，但也引來部分網友擔憂鄭麗文性格太衝、不好控制。分析建議鄭麗文需要仿效羅智強製造全國性話題，維持粉絲團熱度，才有機會追上與羅智強的差距，但可能導致好感度下滑。

分析顯示，藍白合、黨內團結、兩岸話題較難看出參選人之間的差距；羅智強、鄭麗文均主打世代交替，獲得大量粉絲支持。此外，黃暐瀚、邱議瑩、拆除公館圓環等議題皆出自羅智強之手，顯示除了黨中央路線議題以外，參選人亦透過其他爭議性話題從旁提高聲勢。

QUICKSEEK資料分析時間為9月1日至9月15日，搜尋頻道包括網路新聞、論壇（含 mobile01、Ptt、Dcard、巴哈姆特等相關討論區）、FB個人粉絲專頁、FB公開社團、FB私密社團、FB側翼粉專及地方型社團、Threads等，共分析10萬以上頻道。設定關鍵字為各候選人名稱及網路上慣用暱稱。

