馬英九挺羅智強 本土藍支持郝龍斌

國民黨主席選舉領表登記進入倒數三天，立委羅智強昨獲前總統馬英九力挺；有軍系與深藍票源支持的前立委鄭麗文來勢洶洶；台北市前市長郝龍斌尚未正式宣布，但傳出地方派系與議長系統的本土藍已決議相挺。

對於黨魁改選，國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健的路線，也是未來必須努力的方向。至於媒體詢問，立委傅崐萁是否參選、馬英九支持羅智強參選，以及孫文學校總校長張亞中批此次黨主席選舉「史上最不公平」等問題，朱一律回答「大家加油」。

郝龍斌尚未宣布確定參選，不過，傳出擔任正副議長聯誼會長的新北市議長蔣根煌昨中午舉辦餐敘，與多位縣市議長定調支持郝龍斌。

羅智強昨在臉書貼出馬英九預錄影片，馬細數羅智強從政經歷，盛讚他是選戰中的社群空戰高手，並指羅為國民黨宣揚理念，耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代是最能領導國民黨的中興幹才，「老一輩的國民黨世代是時候該交棒了。」

張亞中昨在網路專訪時批評，朱立倫、傅崐萁形成「朱家天下、傅家黨」，國民黨中生代也跟著搞「欽點制」，二○二八還沒到，就搶著要幫台中市長盧秀燕選總統，不要看他們年輕，「只是醬缸裡的小黃瓜而已」。

對於選情，國民黨智庫副執行長凌濤說，大多數黨主席參選人都有很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，但其實軍系、地方前輩更希望能提出保家衛國、社會穩定的策略，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者相挺的關鍵，「得民心者贏黨魁」，走中道理性穩健路線者，才是這次選舉的王道。

商品推薦