聽新聞
0:00 / 0:00

馬英九挺羅智強 本土藍支持郝龍斌

聯合報／ 記者鄭媁朱冠諭／連線報導
立委羅智強參選國民黨主席，昨天在立院受訪時特別向前總統馬英九深深一鞠躬，感謝他的大力支持。記者許正宏／攝影
立委羅智強參選國民黨主席，昨天在立院受訪時特別向前總統馬英九深深一鞠躬，感謝他的大力支持。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉領表登記進入倒數三天，立委羅智強昨獲前總統馬英九力挺；有軍系與深藍票源支持的前立委鄭麗文來勢洶洶；台北市前市長郝龍斌尚未正式宣布，但傳出地方派系與議長系統的本土藍已決議相挺。

對於黨魁改選，國民黨主席朱立倫昨表示，國民黨須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健的路線，也是未來必須努力的方向。至於媒體詢問，立委傅崐萁是否參選、馬英九支持羅智強參選，以及孫文學校總校長張亞中批此次黨主席選舉「史上最不公平」等問題，朱一律回答「大家加油」。

郝龍斌尚未宣布確定參選，不過，傳出擔任正副議長聯誼會長的新北市議長蔣根煌昨中午舉辦餐敘，與多位縣市議長定調支持郝龍斌。

羅智強昨在臉書貼出馬英九預錄影片，馬細數羅智強從政經歷，盛讚他是選戰中的社群空戰高手，並指羅為國民黨宣揚理念，耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代是最能領導國民黨的中興幹才，「老一輩的國民黨世代是時候該交棒了。」

張亞中昨在網路專訪時批評，朱立倫、傅崐萁形成「朱家天下、傅家黨」，國民黨中生代也跟著搞「欽點制」，二○二八還沒到，就搶著要幫台中市長盧秀燕選總統，不要看他們年輕，「只是醬缸裡的小黃瓜而已」。

對於選情，國民黨智庫副執行長凌濤說，大多數黨主席參選人都有很深的謬誤理解，以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝，但其實軍系、地方前輩更希望能提出保家衛國、社會穩定的策略，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者相挺的關鍵，「得民心者贏黨魁」，走中道理性穩健路線者，才是這次選舉的王道。

羅智強 國民黨 黨主席 馬英九 郝龍斌

延伸閱讀

馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

羅智強鞠躬感謝支持 曝馬英九八字箴言「俠之大者、為國為民」

影／國民黨主席支持羅智強 馬英九：我們老一輩的是該交棒了

相關新聞

馬英九挺羅智強 本土藍支持郝龍斌

國民黨主席選舉領表登記進入倒數三天，立委羅智強昨獲前總統馬英九力挺；有軍系與深藍票源支持的前立委鄭麗文來勢洶洶；台北市前...

馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

國民黨主席改選，昨天開始領表。黨主席朱立倫今天表示，國民黨必須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健且...

國民黨魁選舉混戰 凌濤：別以為掌握軍系、地方派系票就能贏

國民黨主席10月改選，在多人參選局面下，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大多數參選人都以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝；...

影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷...

羅智強鞠躬感謝支持 曝馬英九八字箴言「俠之大者、為國為民」

前總統馬英九力挺國民黨立法院黨團書記長羅智強選國民黨主席，羅智強今受訪時深深一鞠躬感謝馬英九的支持及過往栽培。羅智強表示...

吳思瑤：對內死不認錯 對外知錯不改 國民黨誰當主席都一樣

民進黨立委吳思瑤今天表示，國民黨主席覬覦者眾，競逐權力之際人人捨我其誰，但面對關鍵議題時卻沒有一位敢面對真相，個個氣弱心...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。