馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字
國民黨主席改選，昨天開始領表。黨主席朱立倫今天表示，國民黨必須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健且未來必須努力的方向。至於媒體詢問，立委傅崐萁是否參選？前總統馬英九支持立委羅智強參選、及孫文學校總校長張亞中批評此次黨主席選舉「史上最不公平」等問題，朱一律回答「大家加油」。
朱立倫今天下午出席「2025靈鷲山第三十二屆水陸空大法會」，會前接受媒體訪問，對於外界建議國民黨不要走偏鋒、應回歸中道，朱回應，國民黨一定要跟台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健的路線，也是未來國民黨必須努力的方向。
媒體詢問，傳傅崐萁本周將決定是否參選黨主席？朱立倫表示，「我想所有有關黨主席的事情我都會4個字回答，大家加油！」媒體再詢問對於馬英九支持羅智強參選黨主席「世代交替」，朱也簡潔回答「大家加油」。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言