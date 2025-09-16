馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

快訊

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
對於國民黨主席改選問題，黨主席朱立倫今一概回應「大家加油」。記者朱冠諭／攝影
對於國民黨主席改選問題，黨主席朱立倫今一概回應「大家加油」。記者朱冠諭／攝影

國民黨主席改選，昨天開始領表。黨主席朱立倫今天表示，國民黨必須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健且未來必須努力的方向。至於媒體詢問，立委傅崐萁是否參選？前總統馬英九支持立委羅智強參選、及孫文學校總校長張亞中批評此次黨主席選舉「史上最不公平」等問題，朱一律回答「大家加油」。

朱立倫今天下午出席「2025靈鷲山第三十二屆水陸空大法會」，會前接受媒體訪問，對於外界建議國民黨不要走偏鋒、應回歸中道，朱回應，國民黨一定要跟台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健的路線，也是未來國民黨必須努力的方向。

媒體詢問，傳傅崐萁本周將決定是否參選黨主席？朱立倫表示，「我想所有有關黨主席的事情我都會4個字回答，大家加油！」媒體再詢問對於馬英九支持羅智強參選黨主席「世代交替」，朱也簡潔回答「大家加油」。

國民黨主席改選，昨天開始領表。黨主席朱立倫今天表示，國民黨必須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健且...

