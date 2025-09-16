快訊

每兩天後悔一次！食品廠經理棄百萬年薪換跑道 遇殘酷現實崩潰

對抗川普專業戶？美中第4輪貿易談判 紐時揭大陸3招數得以「不低頭」

要求日本驅逐我駐丹麥代表遭拒…中共大使憤而離場 外交部說話了

國民黨魁選舉混戰 凌濤：別以為掌握軍系、地方派系票就能贏

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大多數黨主席參選人都以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝；但取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵，「贏社會民心才能贏黨魁」。圖／取自凌濤臉書
國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大多數黨主席參選人都以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝；但取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵，「贏社會民心才能贏黨魁」。圖／取自凌濤臉書

國民黨主席10月改選，在多人參選局面下，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大多數參選人都以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝；但取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵，「贏社會民心才能贏黨魁」。

凌濤表示，他身為中山獎學金學人，走訪日本神戶「孫文紀念館」、市區內國父足跡追憶，相當深刻。尤其無論建國前後，1911年11月「中華民國統一僑商聯合會成立」；抑或後來赴日籌組反袁世凱，又或1924年以中國國民黨總理身分，演說「大亞細亞問題」，都造成當時亞洲轟動，維持龐大的力量。

凌濤說，有著百年遠見的眼光，加上行動力落實，「做實事、不是說空話」，才是帶領整個團體，實踐理念的關鍵。國父孫中山提出理念，走出改革，讓亞洲政治結構改變。

他說，走過百年動盪，過去四年，國民黨體質轉好，青年、社群、國際統統轉好，至少四年前黨主席朱立倫提出自己的黨務改革版本，他落實了。勝仗一場一場取得，留下了更好的國民黨。下一屆又怎麼更好？如何取得更好的體質方法？

凌濤認為，國民黨主席的選舉，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解。以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝。但其實軍系長輩、地方前輩更希望大家能提出能保家衛國、社會穩定的策略，取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵。

凌濤表示，得民心者贏黨魁，走中道理性穩健路線者，能讓國民黨更好，才是這次選舉的王道。各位前輩候選人看到了嗎？ 答案早在百年前孫文的演講裡，就告訴大家了。

凌濤 國民黨 黨主席

延伸閱讀

國民黨青年訪日交流 凌濤：台日關係與詮釋話語權不能被壟斷

柯文哲交保後 凌濤籲釋放國民黨工 組跨黨派調委會查弊

柯文哲獲交保 凌濤：賴政府下一步應釋放國民黨黨工

「零日攻擊」導演嗆告國民黨 凌濤：直球對決堅持揭弊

相關新聞

馬英九挺羅智強選黨主席 朱立倫回這4字

國民黨主席改選，昨天開始領表。黨主席朱立倫今天表示，國民黨必須與台灣主流民意相結合，成為台灣最重要的中道力量，這是穩健且...

國民黨魁選舉混戰 凌濤：別以為掌握軍系、地方派系票就能贏

國民黨主席10月改選，在多人參選局面下，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大多數參選人都以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝；...

影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷...

羅智強鞠躬感謝支持 曝馬英九八字箴言「俠之大者、為國為民」

前總統馬英九力挺國民黨立法院黨團書記長羅智強選國民黨主席，羅智強今受訪時深深一鞠躬感謝馬英九的支持及過往栽培。羅智強表示...

吳思瑤：對內死不認錯 對外知錯不改 國民黨誰當主席都一樣

民進黨立委吳思瑤今天表示，國民黨主席覬覦者眾，競逐權力之際人人捨我其誰，但面對關鍵議題時卻沒有一位敢面對真相，個個氣弱心...

錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了

國民黨主席選舉昨起開放領表，立委羅智強昨也在立委徐巧芯陪同下完成領表。羅智強今在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。