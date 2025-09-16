國民黨魁選舉混戰 凌濤：別以為掌握軍系、地方派系票就能贏

國民黨主席10月改選，在多人參選局面下，國民黨智庫副執行長凌濤今天表示，大多數參選人都以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝；但取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵，「贏社會民心才能贏黨魁」。

凌濤表示，他身為中山獎學金學人，走訪日本神戶「孫文紀念館」、市區內國父足跡追憶，相當深刻。尤其無論建國前後，1911年11月「中華民國統一僑商聯合會成立」；抑或後來赴日籌組反袁世凱，又或1924年以中國國民黨總理身分，演說「大亞細亞問題」，都造成當時亞洲轟動，維持龐大的力量。

凌濤說，有著百年遠見的眼光，加上行動力落實，「做實事、不是說空話」，才是帶領整個團體，實踐理念的關鍵。國父孫中山提出理念，走出改革，讓亞洲政治結構改變。

他說，走過百年動盪，過去四年，國民黨體質轉好，青年、社群、國際統統轉好，至少四年前黨主席朱立倫提出自己的黨務改革版本，他落實了。勝仗一場一場取得，留下了更好的國民黨。下一屆又怎麼更好？如何取得更好的體質方法？

凌濤認為，國民黨主席的選舉，大多數參選人都有一份很深的謬誤理解。以為掌握軍系、地方派系票源就獲勝。但其實軍系長輩、地方前輩更希望大家能提出能保家衛國、社會穩定的策略，取得社會支持，不走偏鋒，才是深獲國民黨支持者支持的關鍵。

凌濤表示，得民心者贏黨魁，走中道理性穩健路線者，能讓國民黨更好，才是這次選舉的王道。各位前輩候選人看到了嗎？ 答案早在百年前孫文的演講裡，就告訴大家了。

