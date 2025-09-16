影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷，也盛讚羅智強是選戰中的社群空戰高手，面對當前台灣的選戰環境，老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。

羅智強今天在立院受訪時特別向前總統馬英九深深一鞠躬，感謝他的大力支持，並表示曾任馬英九競選辦公室副執行總幹事、總統府副秘書長、革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長、國民黨立院黨團書記長，自己的從政經歷完整，相信是領導國民黨最好的選擇。 國民黨立委羅智強（圖）今天在立院受訪時，特別感謝前總統馬英九的大力支持。記者許正宏／攝影

商品推薦