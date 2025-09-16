影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝
國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷，也盛讚羅智強是選戰中的社群空戰高手，面對當前台灣的選戰環境，老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。
羅智強今天在立院受訪時特別向前總統馬英九深深一鞠躬，感謝他的大力支持，並表示曾任馬英九競選辦公室副執行總幹事、總統府副秘書長、革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長、國民黨立院黨團書記長，自己的從政經歷完整，相信是領導國民黨最好的選擇。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言