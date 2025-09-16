影／馬英九錄影片挺選黨主席 羅智強鞠躬致謝

快訊

攝影中心／ 記者許正宏／台北即時報導
國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強（圖）完成領表程序，對於前總統馬英九支持並呼籲老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。羅智強深深鞠躬，感謝他的大力支持。記者許正宏／攝影
國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強（圖）完成領表程序，對於前總統馬英九支持並呼籲老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。羅智強深深鞠躬，感謝他的大力支持。記者許正宏／攝影

國民黨主席選舉日前開放領表，立委羅智強完成領表程序，今天羅智強在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數他的從政經歷，也盛讚羅智強是選戰中的社群空戰高手，面對當前台灣的選戰環境，老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。

羅智強今天在立院受訪時特別向前總統馬英九深深一鞠躬，感謝他的大力支持，並表示曾任馬英九競選辦公室副執行總幹事、總統府副秘書長、革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長、國民黨立院黨團書記長，自己的從政經歷完整，相信是領導國民黨最好的選擇。

國民黨立委羅智強（圖）今天在立院受訪時，特別感謝前總統馬英九的大力支持。記者許正宏／攝影
國民黨立委羅智強（圖）今天在立院受訪時，特別感謝前總統馬英九的大力支持。記者許正宏／攝影

