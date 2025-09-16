快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨立法院黨團書記長羅智強今早於立法院接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影
國民黨立法院黨團書記長羅智強今早於立法院接受媒體聯訪。記者李成蔭／攝影

前總統馬英九力挺國民黨立法院黨團書記長羅智強選國民黨主席，羅智強今受訪時深深一鞠躬感謝馬英九的支持及過往栽培。羅智強表示，馬英九給他八字箴言「俠之大者，為國為民」，他會複製2008、2012輔選馬英九的勝選路徑，讓國民黨集中力量、重返執政，領導國民黨為國為民、行俠仗義。

羅智強今天早上在社群發出馬英九支持他選黨主席的影片，馬英九於影片中除介紹羅智強的出身及各領域的歷練，也讚許羅智強於大罷免中為同志出錢出力，最後更直言「我們老一輩的國民黨世代，是該交棒的時候了」，應讓羅智強帶領國民黨重返執政。

羅智強稍早於立法院接受聯訪說明情況，開頭先感謝馬英九的支持，並深深一鞠躬。他轉述馬英九給他八字箴言「俠之大者，為國為民」，讚許他俠義、忠黨、愛國，不只是為自己，而是為同志犧牲奉獻，有情有義，對黨的路線主張及捍衛中華民國的理念，一路走來始終如一。

羅智強指出，馬英九也非常關注他所提的競選政見，包含一個太陽、世代承擔、藍白攜手，這三個政見是帶領國民黨重返執政的關鍵；兩岸政見上，則是「九二共識是標配，不卑不亢守和平。」

羅智強提到，一切要感謝馬英九鼓勵，而他也從2007年開始擔任馬英九幕僚，贏了兩次總統勝仗，並擔任總統府副秘書長，讓他有國政歷練。他會把馬英九的訓勉放在心上，接下來將複製2008、2012輔選馬英九的勝選路徑，讓國民黨集中力量，支持一個太陽、下架賴清德，鞏固台灣民主，重返執政，領導國民黨為國為民、行俠仗義。

另外，有關國民黨主席民調情況，羅智強表示，民調領先要努力，不領先要更努力，祝福民調領先的同志，而自己也會更加努力。

