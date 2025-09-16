吳思瑤：對內死不認錯 對外知錯不改 國民黨誰當主席都一樣

快訊

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委吳思瑤。圖／聯合報系資料照片

民進黨立委吳思瑤今天表示，國民黨主席覬覦者眾，競逐權力之際人人捨我其誰，但面對關鍵議題時卻沒有一位敢面對真相，個個氣弱心虛，這樣的國民黨，誰當黨主席都一樣。

吳思瑤指出，政黨政治是民主政治的基石，選黨主席要有社會責任及政治擔當。目前檯面上表態參選者，包括趙少康、郝龍斌、傅崐萁、羅智強、鄭麗文、張亞中等，每個人都說自己好，但能不能先回答社會4個問題？

吳思瑤說，一、對偽造連署、造假民意的違法行為，要不要向社會道歉？二、對「財劃法」粗糙、黑箱修法出包惹禍，敢不敢對人民認錯？三、對「聯合國2758號決議文」，是支持國際主流觀點撥亂反正，或是附和中國史觀扭曲事實？四、對美國在台協會（AIT）拋出「台灣地位未定論」，要跟屈從北京主張顛倒是非，還是伸張主權捍衛台灣？

吳思瑤表示，對內死不認錯，對外也知錯不改，對自己政府跋扈囂張，對中國當局卻懦弱苟從，這樣的國民黨，誰當黨主席都一樣。

