影／國民黨主席支持羅智強 馬英九：我們老一輩的是該交棒了
國民黨立法院黨團書記長羅智強稍早於社群發出前總統馬英九支持他選黨主席的影片，馬英九於影片中除介紹羅智強的出身及各領域的歷練，也讚許羅智強於大罷免中為同志出錢出力，最後更直言「我們老一輩的國民黨世代，是該交棒的時候了」，應讓羅智強帶領國民黨重返執政。
國民黨主席選舉開跑，不少參選人昨天由本人或代表赴國民黨中央黨部領表，其中國民黨立法院黨團書記長羅智強動向頗受關注，他昨天也亮出「中評委聘書」，表示自己「正式取得參選黨主席資格」，接下來會全力以赴，打一場漂亮的君子之爭並贏得黨主席選舉的勝利。
羅智強稍早於臉書發布「馬英九總統震撼宣布：國民黨主席支持羅智強！」影片。馬英九於影片中表示，國民黨的世代交替現在是時候了，黨主席職位應該支持現任立委羅智強，羅智強出身基隆碼頭工人家庭，從政以來有情有義，這次罷免過程中除要面對自己的罷免戰，還出錢出力挹注被提罷免案的同志，這種意義與豪氣，令人由衷的欽佩。
馬英九接著指出，羅智強從民國96年起就是他重要的助手，幫他打贏過兩次總統大選，兼有選戰、國政、黨務與國會的四種實務經驗，政治歷練完整，也打造極為堅強的社群平台，羅智強因此被稱為「空戰司令」、「社群一哥」，多年來還為國民黨宣揚理念、耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代，是最能領導國民黨的中興幹才，「我們老一輩的國民黨世代，是該交棒的時候了」，讓羅智強帶領新一代優秀同志繼續打拚，在當前台灣實現政黨輪替，讓國民黨重返執政。
