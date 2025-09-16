錄影片挺羅智強選黨主席 馬英九：老一輩國民黨該交棒了
國民黨主席選舉昨起開放領表，立委羅智強昨也在立委徐巧芯陪同下完成領表。羅智強今在臉書貼上一段前總統馬英九預錄的影片，除了細數羅智強的從政經歷，也盛讚羅智強是選戰中的社群空戰高手，面對當前台灣的選戰環境，老一輩的國民黨應該世代交替給羅智強。
馬英九說，國民黨世代交替現在是時候了，他認為這次黨主席選舉應該支持羅智強。馬英九說，羅智強出身基隆碼頭家庭，從政以來有情有義，就算這次自己也遇上了罷免，還出錢出力挹注全台被罷免的同志，這種義氣豪氣，令人由衷欽佩。
馬英九說，羅智強從民國96年起就是他的重要的助手，幫他打贏過兩次總統大選；羅智強本身兼有選戰（馬英九競選辦公室副執行總幹事）、國政（總統府副秘書長）、黨務（革命實踐研究院院長及國民黨副秘書長）與國會（國民黨立院黨團書記長）四種實務經驗，政治歷練完整，也打造了極為堅強的社群平台，因此被稱為空戰司令、社群一哥 。
馬英九說，多年來，羅智強為國民黨宣揚理念，耕耘基層，選戰無役不與，在網路社群時代是最能領導國民黨的中興幹才，老一輩的國民黨世代是該交棒的時候了，讓羅智強帶領新一代優秀同志繼續打拚，在當前台灣實現政黨輪替，國民黨重返執政，羅智強加油。
