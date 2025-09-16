快訊

藍主席改選 傅崐萁喊黨中央協調

聯合報／ 記者鄭媁唐筱恬／台北報導
國民黨主席改選昨起開放領表，立委羅智強（右）在立委徐巧芯（左）陪同下前往中央黨部領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席十月十八日改選，昨起至本周五開放領表登記。立委羅智強、前立委鄭麗文昨完成領表，孫文學校總校長張亞中資料不齊需補件，未完成領表。國民黨立院黨團總召傅崐萁則喊話黨中央，應出面協調；國民黨中央昨無回應。

羅智強昨獲得中評委聘書，正式取得參選黨主席資格，他在立委徐巧芯陪同下，到中央黨部領表。鄭麗文、張亞中則委由代表領表。羅智強表示，這是國民黨中生代掌舵、新生代領航的新時代契機，若當選黨主席，將邀請徐巧芯主掌社群發展、青年發展及ＡＩ運用等尖端領域；並將戰鬥指揮中心設在立法院，發揮即戰力、統合步調，他有信心一個全新戰鬥力團隊，將引導國民黨贏回民心，重返執政。

傅崐萁昨接受廣播專訪。被問及是否不排除參選黨主席？傅表示「對，我是希望大家談一談」，並強調「成功不必在我，但成功一定有我」，重點是誰能帶領國民黨面對二○二六年地方大選、二○二八年重返執政。

對於多人表態參選黨主席，傅崐萁提到，國民黨誰有足夠資歷、誰適合在什麼角色上做什麼事、誰在論述上比較強，應該可以協商；當然在黨內民主機制下，最後由黨員決定人選，「但協商過程中有沒有非誰不可？大家都可以商量」，「這次選舉比較遺憾的是，沒看到協調」。

羅智強表示，參選黨主席是月亮愈多愈好，大家一起比亮度，最後看誰能成為最亮的那顆月亮，「但無論如何，太陽一個就好了」，黨中央任何決定，他都百分之百尊重。

國民黨 黨主席 羅智強 鄭麗文 傅崐萁 張亞中

