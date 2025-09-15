臉書秀出中評委聘書！羅智強：打場漂亮君子之爭 贏得黨主席勝利

快訊

聯合報／ 記者李成蔭／台北即時報導
國民黨主席選舉開跑，不少參選人今天由本人或代表赴國民黨中央黨部領表，其中國民黨立法院黨團書記長羅智強動向頗受關注，他稍早於社群亮出「中評委聘書」，表示自己「正式取得參選黨主席資格」，接下來會全力以赴，打一場漂亮的君子之爭並贏得黨主席選舉的勝利。

羅智強今天前往黨中央領表參選黨主席，並邀請同黨立委徐巧芯陪同。羅智強強調，希望未來由國民黨中生代承擔「下架總統賴清德」的重大責任，而黨內許多青年世代立委已展現強大戰力，希望能讓攻防重心轉換到立法院。

羅智強稍早於社群發文，並附上他獲聘中評委的照片。他表示，今天拿到了中評委的聘書，正式取得參選中國國民黨黨主席的資格，他會全力以赴，打一場漂漂亮亮的君子之爭，努力贏得黨主席選舉的勝利「好朋友們，陪我一起拚吧！」另外，羅智強辦公室也向外界預告，明天上午8時將於臉書將發布重磅消息。

