臉書秀出中評委聘書！羅智強：打場漂亮君子之爭 贏得黨主席勝利
國民黨主席選舉開跑，不少參選人今天由本人或代表赴國民黨中央黨部領表，其中國民黨立法院黨團書記長羅智強動向頗受關注，他稍早於社群亮出「中評委聘書」，表示自己「正式取得參選黨主席資格」，接下來會全力以赴，打一場漂亮的君子之爭並贏得黨主席選舉的勝利。
羅智強今天前往黨中央領表參選黨主席，並邀請同黨立委徐巧芯陪同。羅智強強調，希望未來由國民黨中生代承擔「下架總統賴清德」的重大責任，而黨內許多青年世代立委已展現強大戰力，希望能讓攻防重心轉換到立法院。
羅智強稍早於社群發文，並附上他獲聘中評委的照片。他表示，今天拿到了中評委的聘書，正式取得參選中國國民黨黨主席的資格，他會全力以赴，打一場漂漂亮亮的君子之爭，努力贏得黨主席選舉的勝利「好朋友們，陪我一起拚吧！」另外，羅智強辦公室也向外界預告，明天上午8時將於臉書將發布重磅消息。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言