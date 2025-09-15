快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

國民黨主席最新民調鄭麗文領先郝龍斌緊追 但都不敵他

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席改選上午開放領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表。記者林伯東／攝影

國民黨主席10月18日改選，今天起至19日開始領表登記。根據藍營內部的對比民調指出，若明天投票，加權後前立委鄭麗文獲黨員支持度最高、尚未宣布參選的台北市前市長郝龍斌居次；但若由戰鬥藍召集人趙少康出馬，則強勢領先鄭麗文。

民調結果指出，若郝龍斌參選，將由鄭麗文22.2%支持度領先；郝龍斌居次為20.5%，立委羅智強18.7%排第三，孫文學校總校長張亞中為5.3%；仍有26.8％尚未決定。

而若由趙少康參選，則獲29.9%支持拔得頭籌，鄭麗文占19.4％居次，羅智強13.9%第三，第四的張亞中支持度仍為5.3％，尚未決定者有25.3％。

此外，就黃復興黨部黨員所做調查，四人所獲支持依序為鄭麗文23.5%、郝龍斌22.5%、羅智強17.4%、張亞中6.9%。

趙少康今上午受訪時說，郝龍斌優勢滿多，他做過台北市長八年，人脈也廣。而民調當然是參考之一，不是只有打一千多通電話的民調，他想郝龍斌可能還是會去問地方領袖，再做綜合考慮。

該份民調由艾普羅行銷市場研究股份公司所做調查，主題為「國民黨黨主席選情」，訪問期間由9月12到13日；對象為國民黨黨員，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1341人；抽樣誤差在95%信心水準下；依性別、年齡、縣市及黃復興等變數進行加權。

民調 郝龍斌 鄭麗文

延伸閱讀

黨主席選舉領表…與郝龍斌誰參選？趙少康：今明2天民調

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

鄭麗文選國民黨主席爭軍系支持 高呼「明年選舉光復台南、高雄」

傅崐萁參選黨主席資格不符？ 鄭麗文：一切照制度規定

相關新聞

國民黨主席最新民調鄭麗文領先郝龍斌緊追 但都不敵他

國民黨主席10月18日改選，今天起至19日開始領表登記。根據藍營內部的對比民調指出，若明天投票，加權後前立委鄭麗文獲黨員...

羅智強領表黨主席 未來盼重用徐巧芯

「藍委徐巧芯在社群戰力強，若未來有機會當選黨主席，將請她領導國民黨社群戰力！」藍委羅智強15日前往黨中央領表參選黨主席，並邀請同黨立委徐巧芯陪同。羅智強強調，希望未來由國民黨中生代承擔「下架總統賴清德」的重大責任，而黨內許多青年世代立委已展現強大戰力，希望能讓攻防重心轉換到立法院。

國民黨矛盾的黨主席情結 又會是打爛一手好牌的開始？

即將在10月18日投票的國民黨主席選舉，將在今天開始領表，理論上，到9月19日登記截止日，就會知道有那些人參與此次的黨主席選舉。不過截至目前為止，儘管多人表態參選，但在現任黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都表態不選的情況下，選情仍十分混沌。 對於國民黨及其支持者來說，面對這場主席選舉，可說「既期待又怕受傷害」；期待的是，這恐是自2016年失去政權以來，國民黨最接近重返執政的時刻；怕受傷的是，國民黨過去因為黨主席「自殘」的歷史斑斑可考，如果所選非人，好不容易燃起的希望之火，恐怕很快就會熄滅。

國民黨主席選舉開跑 這三人今先領表

國民黨主席10月18日改選，自今日起至19日開放領表登記。國民黨立委羅智強上午在立委徐巧芯陪同下，親自到中央黨部領表；前...

國民黨主席選舉今領表 傅崐萁鬆口：成功不必在我 但一定有我

國民黨主席選舉將於10月18日舉行，今天開始領表登記。國民黨立院黨團總召傅崐萁上午接受廣播節目專訪時鬆口表示，對他是否參...

今起領表！誰選藍黨魁 趙少康：郝龍斌正做民調

國民黨主席選舉作業開跑，今天起至十九日領表，周四、周五辦理登記。國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。