國民黨主席最新民調鄭麗文領先郝龍斌緊追 但都不敵他

國民黨主席10月18日改選，今天起至19日開始領表登記。根據藍營內部的對比民調指出，若明天投票，加權後前立委鄭麗文獲黨員支持度最高、尚未宣布參選的台北市前市長郝龍斌居次；但若由戰鬥藍召集人趙少康出馬，則強勢領先鄭麗文。

民調結果指出，若郝龍斌參選，將由鄭麗文22.2%支持度領先；郝龍斌居次為20.5%，立委羅智強18.7%排第三，孫文學校總校長張亞中為5.3%；仍有26.8％尚未決定。

而若由趙少康參選，則獲29.9%支持拔得頭籌，鄭麗文占19.4％居次，羅智強13.9%第三，第四的張亞中支持度仍為5.3％，尚未決定者有25.3％。

此外，就黃復興黨部黨員所做調查，四人所獲支持依序為鄭麗文23.5%、郝龍斌22.5%、羅智強17.4%、張亞中6.9%。

趙少康今上午受訪時說，郝龍斌優勢滿多，他做過台北市長八年，人脈也廣。而民調當然是參考之一，不是只有打一千多通電話的民調，他想郝龍斌可能還是會去問地方領袖，再做綜合考慮。

該份民調由艾普羅行銷市場研究股份公司所做調查，主題為「國民黨黨主席選情」，訪問期間由9月12到13日；對象為國民黨黨員，調查方法為人員電話訪問，有效樣本1341人；抽樣誤差在95%信心水準下；依性別、年齡、縣市及黃復興等變數進行加權。

