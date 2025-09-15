快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

羅智強領表黨主席 未來盼重用徐巧芯

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委羅智強15日邀請立委徐巧芯陪同，前往中央黨部進行國民黨主席參選的領表登記。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委羅智強15日邀請立委徐巧芯陪同，前往中央黨部進行國民黨主席參選的領表登記。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「藍委徐巧芯在社群戰力強，若未來有機會當選黨主席，將請她領導國民黨社群戰力！」藍委羅智強15日前往黨中央領表參選黨主席，並邀請同黨立委徐巧芯陪同。羅智強強調，希望未來由國民黨中生代承擔「下架總統賴清德」的重大責任，而黨內許多青年世代立委已展現強大戰力，希望能讓攻防重心轉換到立法院。

截至中午前，表態參選的孫文學校校長張亞中（由媒體人何啟聖代表）、前立委鄭麗文（助理低調領表）與國民黨立委羅智強已前往黨部領表，但張亞中因領表程序不符合規定，因此16日會再前往黨部領表。

青壯世代下架賴清德

羅智強表示，感謝徐巧芯陪同領表，「強芯出擊」，徐也在他宣布參選黨主席時第一時間力挺，兩人都是立法院的戰力代表，他尤其欣賞徐巧芯「生死看淡、不服來幹」的蜜獾精神。他宣布，若未來有機會當選黨主席，將會邀請徐巧芯掌舵社群與AI運用，盼再次創造如「萊爾校長」般廣受好評的社群宣傳，同時號召更多年輕人加入。

「我的參選不是一個人的決定！」羅智強指出，在國民黨啟動主席選舉時，就有新生代立委勸進他參選，未來藍白將要合作，許多攻防也會在立法院，他希望能將指揮重心放在立法院，且包括牛煦庭、葉元之、廖偉翔與廖先翔等年輕藍委都相當有戰力，可以承擔「下架賴清德」的重任。

籲維持團結氛圍

徐巧芯則說，之所以力挺羅智強，是因為同為大惡罷的受害者，雖然被罷團積極鎖定，但他還願意四處協助藍委反罷戰車，並將賣書的所得通通捐出，若國民黨有更多像羅智強有奉獻精神的人出來，國民黨就有更多的機會重返執政。

她也說，國民黨立委已經形成綿密社群網絡，團結程度前所未見，且羅智強還有與民眾黨調和鼎鼐的經驗，相當適合擔任黨主席。

被媒體問到羅智強是否是徐巧芯認為的最佳人選？徐巧芯回說，這次黨主席的參選人選各有優點，但最終還是要由黨員決定誰當選。她也強調，國民黨如今受人喜愛，就是因為不像過去那樣互扯後腿、不團結，希望這樣的氣勢不要因為黨主席選舉就分崩離析；羅智強也說，月亮可以很多，但太陽只要一顆就好。

【更多精采內容，詳見

羅智強 國民黨

延伸閱讀

影／國民黨主席改選 徐巧芯陪同羅智強完成領表

國民黨主席選舉開跑 這三人今先領表

徐巧芯控「無良公關」抹黑組建網軍 粉專管理員查證不足起訴

羅智強自曝幫邱議瑩「消業障」 20萬賠償金捐給高雄雙罷劫

相關新聞

國民黨主席最新民調鄭麗文領先郝龍斌緊追 但都不敵他

國民黨主席10月18日改選，今天起至19日開始領表登記。根據藍營內部的對比民調指出，若明天投票，加權後前立委鄭麗文獲黨員...

羅智強領表黨主席 未來盼重用徐巧芯

「藍委徐巧芯在社群戰力強，若未來有機會當選黨主席，將請她領導國民黨社群戰力！」藍委羅智強15日前往黨中央領表參選黨主席，並邀請同黨立委徐巧芯陪同。羅智強強調，希望未來由國民黨中生代承擔「下架總統賴清德」的重大責任，而黨內許多青年世代立委已展現強大戰力，希望能讓攻防重心轉換到立法院。

國民黨矛盾的黨主席情結 又會是打爛一手好牌的開始？

即將在10月18日投票的國民黨主席選舉，將在今天開始領表，理論上，到9月19日登記截止日，就會知道有那些人參與此次的黨主席選舉。不過截至目前為止，儘管多人表態參選，但在現任黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都表態不選的情況下，選情仍十分混沌。 對於國民黨及其支持者來說，面對這場主席選舉，可說「既期待又怕受傷害」；期待的是，這恐是自2016年失去政權以來，國民黨最接近重返執政的時刻；怕受傷的是，國民黨過去因為黨主席「自殘」的歷史斑斑可考，如果所選非人，好不容易燃起的希望之火，恐怕很快就會熄滅。

國民黨主席選舉開跑 這三人今先領表

國民黨主席10月18日改選，自今日起至19日開放領表登記。國民黨立委羅智強上午在立委徐巧芯陪同下，親自到中央黨部領表；前...

國民黨主席選舉今領表 傅崐萁鬆口：成功不必在我 但一定有我

國民黨主席選舉將於10月18日舉行，今天開始領表登記。國民黨立院黨團總召傅崐萁上午接受廣播節目專訪時鬆口表示，對他是否參...

今起領表！誰選藍黨魁 趙少康：郝龍斌正做民調

國民黨主席選舉作業開跑，今天起至十九日領表，周四、周五辦理登記。國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中預計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。