羅智強領表黨主席 未來盼重用徐巧芯

「藍委徐巧芯在社群戰力強，若未來有機會當選黨主席，將請她領導國民黨社群戰力！」藍委羅智強15日前往黨中央領表參選黨主席，並邀請同黨立委徐巧芯陪同。羅智強強調，希望未來由國民黨中生代承擔「下架總統賴清德」的重大責任，而黨內許多青年世代立委已展現強大戰力，希望能讓攻防重心轉換到立法院。

截至中午前，表態參選的孫文學校校長張亞中（由媒體人何啟聖代表）、前立委鄭麗文（助理低調領表）與國民黨立委羅智強已前往黨部領表，但張亞中因領表程序不符合規定，因此16日會再前往黨部領表。

青壯世代下架賴清德

羅智強表示，感謝徐巧芯陪同領表，「強芯出擊」，徐也在他宣布參選黨主席時第一時間力挺，兩人都是立法院的戰力代表，他尤其欣賞徐巧芯「生死看淡、不服來幹」的蜜獾精神。他宣布，若未來有機會當選黨主席，將會邀請徐巧芯掌舵社群與AI運用，盼再次創造如「萊爾校長」般廣受好評的社群宣傳，同時號召更多年輕人加入。

「我的參選不是一個人的決定！」羅智強指出，在國民黨啟動主席選舉時，就有新生代立委勸進他參選，未來藍白將要合作，許多攻防也會在立法院，他希望能將指揮重心放在立法院，且包括牛煦庭、葉元之、廖偉翔與廖先翔等年輕藍委都相當有戰力，可以承擔「下架賴清德」的重任。

籲維持團結氛圍

徐巧芯則說，之所以力挺羅智強，是因為同為大惡罷的受害者，雖然被罷團積極鎖定，但他還願意四處協助藍委反罷戰車，並將賣書的所得通通捐出，若國民黨有更多像羅智強有奉獻精神的人出來，國民黨就有更多的機會重返執政。

她也說，國民黨立委已經形成綿密社群網絡，團結程度前所未見，且羅智強還有與民眾黨調和鼎鼐的經驗，相當適合擔任黨主席。

被媒體問到羅智強是否是徐巧芯認為的最佳人選？徐巧芯回說，這次黨主席的參選人選各有優點，但最終還是要由黨員決定誰當選。她也強調，國民黨如今受人喜愛，就是因為不像過去那樣互扯後腿、不團結，希望這樣的氣勢不要因為黨主席選舉就分崩離析；羅智強也說，月亮可以很多，但太陽只要一顆就好。

