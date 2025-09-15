快訊

本周「血型+生肖」財運TOP5！B型1動物「運勢旺盛」：有豐厚進帳

「寧做曼德拉、不做伍子胥」 柯文哲：人民面對國家機器渺小無力

裁定全文曝光！柯文哲交保做錯這件事 也成為高院撤銷的理由

影／國民黨主席改選 徐巧芯陪同羅智強完成領表

攝影中心／ 記者林伯東／台北即時報導
國民黨主席改選上午開放領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表。記者林伯東／攝影

國民黨主席即將改選，今天上午10點開始領表，18、19日辦理登記。上午開放領表首位現身的是代表孫文學校校長張亞中的辦公室主任何啟聖到場領表，但因格式不符需補件擇期再辦理登記。何啟聖受訪時代為宣讀張亞中的聲明，提及台中市長盧秀燕雖是國民黨目前最強的人選，但不應該去質疑憲法承認韓國瑜參選的可能性。

國民黨立委羅智強則是在立委徐巧芯陪同下現身領表。羅智強表示，參選黨主席是多多益善，月亮越多越好，大家一起來比亮度，看看誰能成為照亮國民黨夜路最亮的那顆月亮。羅智強說自己也是最早提出「一個太陽」政見的黨主席參選人，黨中央任何決定，都是百分之百尊重。

國民黨主席改選上午開放領表，孫文學校校長張亞中另有行程，由辦公室主任何啟聖（圖）代表到場領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，孫文學校校長張亞中另有行程，由辦公室主任何啟聖（圖）代表到場領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，孫文學校校長張亞中另有行程，由辦公室主任何啟聖（左）代表到場領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，孫文學校校長張亞中另有行程，由辦公室主任何啟聖（左）代表到場領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，立委羅智強（左）在立委徐巧芯陪同下現身領表，現場繳交20萬元登記費。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，立委羅智強（左）在立委徐巧芯陪同下現身領表，現場繳交20萬元登記費。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，立委羅智強（右）在立委徐巧芯（左）陪同下現身領表。記者林伯東／攝影
國民黨主席改選上午開放領表，立委羅智強（右）在立委徐巧芯（左）陪同下現身領表。記者林伯東／攝影

國民黨 黨主席 羅智強

延伸閱讀

國民黨主席選舉開跑 這三人今先領表

羅智強自曝幫邱議瑩「消業障」 20萬賠償金捐給高雄雙罷劫

財劃法…羅智強轟政院別耍花招：貫徹賴清德過去這主張

帶領黨員下架賴清德！國民黨主席周一起登記 羅智強：明10時領表

相關新聞

國民黨主席選舉今領表 傅崐萁鬆口：成功不必在我 但一定有我

國民黨主席選舉將於10月18日舉行，今天開始領表登記。國民黨立院黨團總召傅崐萁上午接受廣播節目專訪時鬆口表示，對他是否參...

國民黨矛盾的黨主席情結 又會是打爛一手好牌的開始？

即將在10月18日投票的國民黨主席選舉，將在今天開始領表，理論上，到9月19日登記截止日，就會知道有那些人參與此次的黨主席選舉。不過截至目前為止，儘管多人表態參選，但在現任黨主席朱立倫、台中市長盧秀燕都表態不選的情況下，選情仍十分混沌。 對於國民黨及其支持者來說，面對這場主席選舉，可說「既期待又怕受傷害」；期待的是，這恐是自2016年失去政權以來，國民黨最接近重返執政的時刻；怕受傷的是，國民黨過去因為黨主席「自殘」的歷史斑斑可考，如果所選非人，好不容易燃起的希望之火，恐怕很快就會熄滅。

國民黨主席選舉開跑 這三人今先領表

國民黨主席10月18日改選，自今日起至19日開放領表登記。國民黨立委羅智強上午在立委徐巧芯陪同下，親自到中央黨部領表；前...

今起領表！誰選藍黨魁 趙少康：郝龍斌正做民調

國民黨主席選舉作業開跑，今天起至十九日領表，周四、周五辦理登記。國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中預計...

羅智強自曝幫邱議瑩「消業障」 20萬賠償金捐給高雄雙罷劫

國民黨立委羅智強參選黨主席，南下高雄爭取黨員支持時，提及他從政的出發點是在高雄，當年參選高雄市議員慘敗，因而贏得「羅三千...

帶領黨員下架賴清德！國民黨主席周一起登記 羅智強：明10時領表

國民黨主席選舉明起領表，擬參選人包括前立委鄭麗文、國民黨立院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、北市前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。