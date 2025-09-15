影／國民黨主席改選 徐巧芯陪同羅智強完成領表

國民黨主席即將改選，今天上午10點開始領表，18、19日辦理登記。上午開放領表首位現身的是代表孫文學校校長張亞中的辦公室主任何啟聖到場領表，但因格式不符需補件擇期再辦理登記。何啟聖受訪時代為宣讀張亞中的聲明，提及台中市長盧秀燕雖是國民黨目前最強的人選，但不應該去質疑憲法承認韓國瑜參選的可能性。

國民黨立委羅智強則是在立委徐巧芯陪同下現身領表。羅智強表示，參選黨主席是多多益善，月亮越多越好，大家一起來比亮度，看看誰能成為照亮國民黨夜路最亮的那顆月亮。羅智強說自己也是最早提出「一個太陽」政見的黨主席參選人，黨中央任何決定，都是百分之百尊重。 國民黨主席改選上午開放領表，孫文學校校長張亞中另有行程，由辦公室主任何啟聖（圖）代表到場領表。記者林伯東／攝影 國民黨主席改選上午開放領表，孫文學校校長張亞中另有行程，由辦公室主任何啟聖（左）代表到場領表。記者林伯東／攝影 國民黨主席改選上午開放領表，立委羅智強（左）在立委徐巧芯陪同下現身領表，現場繳交20萬元登記費。記者林伯東／攝影 國民黨主席改選上午開放領表，立委羅智強（右）在立委徐巧芯（左）陪同下現身領表。記者林伯東／攝影

