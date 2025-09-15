國民黨主席選舉開跑 這三人今先領表

快訊

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席10月18日改選，自今日起至19日開放領表登記。國民黨立委羅智強上午在立委徐巧芯陪同下，親自到中央黨部領表。圖／羅智強辦公室提供
國民黨主席10月18日改選，自今日起至19日開放領表登記。國民黨立委羅智強上午在立委徐巧芯陪同下，親自到中央黨部領表；前立委鄭麗文與孫文學校總校長張亞中則派代表前往領表。對於國民黨立院黨團總召傅崐萁喊話盼黨主席朱立倫出手協調，羅智強表示，尊重黨中央決定，他一定配合參加協調。

羅智強指出，這是是國民黨中生代掌舵、新生代領航的新時代契機，如果他當選國民黨主席，將邀請徐巧芯主掌社群發展、青年發展以及AI運用等尖端領域，特別是要仿效像之前國民黨推出「萊爾校長」動畫打動人心的新資訊傳播方式，以徐巧芯的「蜜獾精神」開創國民黨跟時代連結、號召年輕人的康莊大道。

羅智強表示，他決定站出來參選黨主席不是個人的決定，當台中市長盧秀燕宣布不選、朱立倫宣布交棒的時候，就有國民黨新生代立委勸進，他們認為中華民國民主最前線的戰場就在立法院，應該由立法院同袍承擔國民黨領航大任，直接把戰鬥指揮中心設在立法院，這樣才能發揮即戰力、統合步調。

羅智強說，國民黨中生代跟新生代青壯代，已經完全能承擔下架賴清德總統的重責大任，他們有信心，一個全新戰鬥力跟全新團隊，引導國民黨贏回民心，重返執政。

至於傅崐萁盼黨中央在登記截止前做協調，羅智強說，參選黨主席是多多益善，月亮越多越好，大家一起比亮度，最後看誰能成為照亮國民黨夜路最亮的那顆月亮，但無論如何，太陽一個就好了，所以他也是最早提出一個太陽政見的黨主席參選人，黨中央任何決定他都是百分之百尊重，如有相關協調，他會配合參加。

張亞中今委由辦公室主任何啟聖代為領表。何啟聖表示，國民黨是全體黨員的政黨，不是少數權貴高層的私產，作為黨主席應該是這場比賽的裁判，怎麼可以跟可能參選人密室商談、甚至還能喬事，這種赤裸裸的密室政治竟習以為常、堂而皇之，這就是國民黨為人所詬病的醬缸文化跟權貴結構。

何啟聖表示，張亞中參選的主要目的就是希望徹底改變這個現象，重建有黨德、黨魂、有制度的政黨。在領表之際，張亞中鄭重呼籲，未來的總統候選人的產生，不能夠再靠欽定、徵召這種剝奪基層黨員意志的作法，大家需要的是公平、公正、公開的初選。

