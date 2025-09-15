國民黨主席選舉今領表 傅崐萁鬆口：成功不必在我 但一定有我

國民黨主席選舉將於10月18日舉行，今天開始領表登記。國民黨立院黨團總召傅崐萁上午接受廣播節目專訪時鬆口表示，對他是否參選國民黨主席一事「我是希望大家談一談」，但強調「成功不必在我，但成功一定有我」，重點是誰能帶領國民黨面對2026年地方大選、2028年重返執政。

國民黨主席選舉今起開始領表登記，並於19日截止，目前已有8人表態參選，國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文與孫文學校總校長張亞中確定將在今天領表。

傅崐萁今天接受中廣「千秋萬世」節目專訪，被主持人王淺秋詢問是否會領表參選國民黨主席？傅崐萁說，身邊有朋友一直在勸進，認為黨團是否要與黨中央結合在一起「一條鞭」領導，但他覺得黨中央穩定就好，不管是盧秀燕、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政、國民黨主席朱立倫都好，國民黨最擔心被自己打倒，對於是否參選？「到現在為止，我是一再參考」。

傅崐萁強調，面對國民黨要在2028年政黨輪替，他該扮演什麼角色需要思考，「成功不必在我，但成功一定有我」，現在宣布參選的人或是準備參選的人，如台北市前市長郝龍斌、張亞中、羅智強、鄭麗文4個人組成夢幻隊的話，國民黨會更強。

傅崐萁建議，國民黨誰有足夠資歷？誰適合在什麼角色上做什麼事？誰在論述上比較強？國民黨應該可以協商。當然在黨內民主機制下，黨主席最後由黨員決定，但協商過程中有沒有非誰不可？大家都可以商量，然而這次選舉比較遺憾是沒看到協調。

傅崐萁還強調，面對2026年地方大選就要來臨，現在國民黨選舉要四處「化緣」，黨的資源在哪裡？支持藍營的企業絕對不會比綠營的少。就他所知國民黨每年募款沒有到一、兩億，幾乎所有黨的開銷運作都會陷於停擺，國民黨靠政黨補助款是不足的，面對強大民進黨，大家應該好好思考。

另外，由於傅崐萁2009年未獲國民黨提名卻自行登記參選花蓮縣縣長，遭時任黨主席馬英九開除黨籍，直至2021年才重返國民黨，傅崐萁恐沒有參選黨主席的資格。對此，傅崐萁則說，這些事等正式宣布以後再來討論，並強調任何事情不能違背憲法，不能溯及既往，這都是基本法律常識，重點是誰能帶著國民黨面對2026年大選。

