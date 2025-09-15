聽新聞
今起領表！誰選藍黨魁 趙少康：郝龍斌正做民調

聯合報／ 記者鄭媁林麗玉／台北報導

國民黨主席選舉作業開跑，今天起至十九日領表，周四、周五辦理登記。國民黨立委羅智強、前立委鄭麗文、孫文學校總校長張亞中預計今就會領表參選。至於台北市前市長郝龍斌與中廣前董事長趙少康誰去領表？趙少康說，郝這兩天做民調，視結果再決定。

國民黨主席選舉，十月十八日投票。現任黨主席朱立倫決心交棒，但朱力拱的台中市長盧秀燕宣布不參選。檯面上有意角逐者，包括鄭麗文、羅智強、張亞中、彰化縣前縣長卓伯源、前國代蔡志弘、律師李漢中與中常委孫健萍。國民黨立院黨團總召傅崐萁上周表示「很多人勸進」，是否領表登記，也受關注。

被視為重要軍系票源的復興崗校友聯誼會昨舉辦餐會，羅智強、張亞中、鄭麗文、趙少康、李漢中皆到場致意。郝龍斌、趙少康共識是二人一定有一人登記參選。趙少康昨被問，他跟郝誰去領表？趙表示，郝龍斌這兩天做民調，這是最科學方式，待民調結果出爐，再看郝怎麼決定。

媒體追問，如果民調是趙少康勝出，是否義不容辭？趙表示，「再看吧」，任何預測都太早，現在不便、不應該發表任何評論。

羅智強昨預告，他今天上午十時就到黨部領表，參選黨主席的計畫按步調進行，有信心能贏得勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德。鄭麗文也說今天會去領表，她並稱讚張亞中、羅智強都是優秀、有戰力的人選，盼展現全黨團結一致，不因黨主席選舉讓外界有見縫插針機會。張亞中因有行程，將由辦公室主任何啟聖代表領表。

張亞中 羅智強 鄭麗文 趙少康 郝龍斌 國民黨 朱立倫 盧秀燕

