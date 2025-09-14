羅智強自曝幫邱議瑩「消業障」 20萬賠償金捐給高雄雙罷劫

快訊

聯合報／ 記者徐白櫻／高雄即時報導
國民黨立委羅智強爭取黨主席，今天下午在鳳山和樂宴會廳舉辦黨員說明會，現場湧入不少支持者為他加油。記者徐白櫻／攝影
國民黨立委羅智強參選黨主席，南下高雄爭取黨員支持時，提及他從政的出發點是在高雄，當年參選高雄市議員慘敗，因而贏得「羅三千」封號。羅智強說，他與爭取市長提名的綠營立委邱議瑩有打巴掌官司，20萬元賠償金捐給高雄雙罷劫運用，自己是最具戰鬥力的參選人，一定可以帶領國民黨邁向改革之路。

羅智強今天下午在鳳山和樂宴會廳舉辦黨員說明會，現場湧入不少支持者，市議員李雅靜、前議員陳若翠及鳳山區大牛里長劉啟芳等人到場相挺。

羅智強表示，他28歲參選高雄市三民區市議員，當時一窮二白，每天挨家挨戶拜訪、站在馬路邊演講，最後以3234 票落選，被稱為「羅三千」，卻因此結識了妻子，所以高雄是他的娘家。

民進黨立委邱議瑩去年立法院議場朝野衝突之中，曾用手中紙扇打了羅智強一巴掌，羅提起民、刑事告訴。羅智強會中提及此事，並強調自己是參選者中戰鬥力第一名，邱議瑩從政幾十年，只跟他道過歉。

羅智強表示，他在民事求償50萬元，後來判賠20萬元，這筆錢後來捐給高雄雙罷劫，「此舉是在幫邱議瑩消業障、罷免黃捷的錢是邱議瑩出的啦」。

羅智強說，他曾在2018年花100萬元買「全台首富」公車廣告助選韓國瑜、100輛公車助選台中市長盧秀燕、300輛公車廣告聲援台大校長管仲閔，「一個人不算贏，大家都贏，國民黨才叫贏」。

羅智強強調，他當上黨主席不會戀棧職位，2028年不會參選總統，縣市長選舉結束後願交棒給下屆要參選總統的人，不要讓國民黨出現「兩個太陽」，否則太陽太多會烤死人，下一步就是要爭取藍白合，最大心願是看賴清德下台。

立委羅智強2018年參選台北市議員，但他把小額募款得到的100萬元幫韓國瑜打高雄市長參選廣告，今天特別帶著公車道具分享這段過往。記者徐白櫻／攝影
立委羅智強2018年參選台北市議員，但他把小額募款得到的100萬元幫韓國瑜打高雄市長參選廣告，今天特別帶著公車道具分享這段過往。記者徐白櫻／攝影
