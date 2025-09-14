國民黨主席選舉15日領表 郝龍斌、傅崐萁動向受關注

快訊

中央社／ 台北14日電

國民黨主席選舉15日開始領表作業，立委羅智強、前立委鄭麗文近日走訪各地爭取支持，持續累積聲勢；而仍在評估的前台北市長郝龍斌，以及友人勸進的國民黨團總召傅崐萁，最終是否正式領表登記，備受黨內關注。

國民黨主席10月18日改選，將於9月15日至19日開始領表登記。現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選，目前包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文等人，表態有意角逐。

面對黨主席選舉多人表態角逐，黨內人士分析，國民黨主席選舉的票源包括軍系、地方組織、海外黨員以及自主黨員等，鄭麗文、郝龍斌與軍系關係密切，因此在票源上可能會有重疊的現象；且鄭麗文與羅智強常對外犀利發言，論述深受藍營支持者喜愛，將在自主黨員票源上有所競爭。

黨內人士說，地方組織票源部分，如何爭取各地要角以及正、副議長的支持將是關鍵。目前鄭麗文、郝龍斌各有支持，像有地方議長曾私下表態支持鄭麗文，但也有藍營地方勢力力挺郝龍斌，傅崐萁在地方組織票源也有一定優勢，最終要看誰能做出最大規模的整合。

地方輔選人士認為，從近兩次黨主席選舉看，軍系、地方組織票源有式微情況，黨內自主黨員意向會是重點，2020年國民黨因總統選戰敗陣，黨內掀起改革與年輕化浪潮，當時郝龍斌雖擁有軍系等派系支持，但最終由立委江啟臣出線、成為最年輕的黨主席，關鍵就是大量自主黨員的投票意向。

這位地方人士表示，黨員對這次黨主席選舉的關注重點，在於參選人是否符合黨內與社會期待、如何帶領國民黨與民眾黨合作、打贏2026地方選戰以及備戰2028總統大選，盼找出最強人選重返執政；而在朱立倫不連任、盧秀燕不參選狀況下，黨內是否還有大咖願出來承擔，在領表登記前也可持續關注。

至於中廣前董事長趙少康今天說正與郝龍斌做民調，待結果出爐再決定由誰領表登記。藍營人士指出，若最終由趙少康出馬，由於擁有高聲量與高知名度，加上曾代表國民黨選過副總統，將會是員黨內期待人選之一，但過去新黨色彩可能會帶來些許影響。

