帶領黨員下架賴清德！國民黨主席周一起登記 羅智強：明10時領表
國民黨主席選舉明起領表，擬參選人包括前立委鄭麗文、國民黨立院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康的戰鬥藍。羅智強今表示，他明天上午10點就到國民黨部領表。
羅智強今天受訪表示，他明天10點就到國民黨部領表，相關參選活動都會按照步調一一進行，一定會贏得勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德。
羅智強今天中午出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，今天這場餐會包括鄭麗文、張亞中等人也都同場出席，爭取黨主席選舉支持的意味濃。
