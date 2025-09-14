帶領黨員下架賴清德！國民黨主席周一起登記 羅智強：明10時領表

國民黨10月18日主席改選，目前已有8人宣布參選，領表時間訂於9月15日至19日，隨著時程進入倒數，黨內選情持續升溫。對此，資深媒體人黃暐瀚預測，最後真正能走到終點的，將會是張亞中、鄭麗文、羅智強與郝龍斌4人。而《鄉民大學問》節目同步舉辦網路投票，已有超過4.6萬人參與，其中鄭麗文暫以68％支持度大幅領先。

