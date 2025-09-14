快訊

別只有放美乃滋 馬鈴薯沙拉再加一味「化平凡為神奇」

國人瘋赴澳洲打工…他好奇當地人怎麼看「台勞」 網揭殘酷事實

帶領黨員下架賴清德！國民黨主席周一起登記 羅智強：明10時領表

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
羅智強今天中午出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。記者林麗玉/攝影
羅智強今天中午出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。記者林麗玉/攝影

國民黨主席選舉明起領表，擬參選人包括前立委鄭麗文、國民黨立院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康的戰鬥藍。羅智強今表示，他明天上午10點就到國民黨部領表。

羅智強今天受訪表示，他明天10點就到國民黨部領表，相關參選活動都會按照步調一一進行，一定會贏得勝利，帶領國民黨重返執政，下架賴清德。

羅智強今天中午出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，今天這場餐會包括鄭麗文、張亞中等人也都同場出席，爭取黨主席選舉支持的意味濃。

羅智強今天中午出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。記者林麗玉/攝影
羅智強今天中午出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會。記者林麗玉/攝影

國民黨 羅智強

延伸閱讀

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

財劃法修正本質「賴清德當年政見」 羅智強：綠先擺爛再抓小瑕疵耍賴

國民黨主席改選下周領表 羅智強：下周一領表登記

羅智強選黨主席千萬保證金籌到了 陳長文出手解燃眉之急

相關新聞

黨主席選舉領表…與郝龍斌誰參選？趙少康：今明2天民調

國民黨主席選舉明起領表，代表戰鬥藍的北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康共識是2人一定有1人登記參選。趙今被問下周跟郝誰...

帶領黨員下架賴清德！國民黨主席周一起登記 羅智強：明10時領表

國民黨主席選舉明起領表，擬參選人包括前立委鄭麗文、國民黨立院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍、北市前...

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

國民黨10月18日主席改選，目前已有8人宣布參選，領表時間訂於9月15日至19日，隨著時程進入倒數，黨內選情持續升溫。對此，資深媒體人黃暐瀚預測，最後真正能走到終點的，將會是張亞中、鄭麗文、羅智強與郝龍斌4人。而《鄉民大學問》節目同步舉辦網路投票，已有超過4.6萬人參與，其中鄭麗文暫以68％支持度大幅領先。

傅崐萁稱11日還與朱勸進張善政 朱立倫：張表達無意參選

國民黨主席改選明天開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁十二日透過臉書發文，指從一開始到現在都沒有參選黨主席想法，且直到十一...

藍黨魁之爭明起領表 5組確定參選

國民黨主席選舉明天開始領表，選戰也將正式起跑。之前有近十人表態有意願，目前確定會領表登記參選黨主席的，有五組擬參選人，包...

鄭麗文選國民黨主席爭軍系支持 高呼「明年選舉光復台南、高雄」

前立委鄭麗文參選國民黨主席，今天到高雄參加海軍陸戰隊退伍隊員總會慶祝隊慶活動。鄭麗文認為，1千萬元參選保證金的門檻過高，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。