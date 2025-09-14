黨主席選舉領表…與郝龍斌誰參選？趙少康：今明2天民調

國民黨主席選舉明起領表，代表戰鬥藍的北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康共識是2人一定有1人登記參選。趙今被問下周跟郝誰去領表？趙表示，郝今明兩天做民調，看看民調結果才做決定，這是最科學方式，就等郝龍斌民調結果出爐，才看郝怎麼決定。

趙少康今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，包括台北市長蔣萬安、也將登記參選黨主席的立委羅智強、前立委鄭麗文也都同場出席這場餐會。

趙少康今天也被問及，下周黨主席領表，與郝龍斌誰登記參選？趙表示，郝今明兩天做民調，看看民調結果，他才做決定，民調是最科學方式，就等郝龍斌民調結果出爐，才看郝市長怎麼決定。

媒體追問，如果民調是趙少康勝出是否義不容辭？趙少康表示，再看吧，民調還沒有結果，任何預測都太早，現在還正在做，現在不方便、也不應該發表任何評論。

趙少康強調，他今天來，是因為復興崗校友會推薦他參加中央軍事院校傑出校友，兩三年前他獲得傑出校友，還有去年選舉、今年反大罷免，學長姐都有出很大的力，他今天來是來道謝，每年活動都會參加，與黨主席選舉無關。 趙少康今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，包括台北市長蔣萬安、也將登記參選黨主席的立委羅智強、前立委鄭麗文也都同場出席這場餐會。記者林麗玉／攝影

