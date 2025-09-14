黨主席選舉領表…與郝龍斌誰參選？趙少康：今明2天民調
國民黨主席選舉明起領表，代表戰鬥藍的北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康共識是2人一定有1人登記參選。趙今被問下周跟郝誰去領表？趙表示，郝今明兩天做民調，看看民調結果才做決定，這是最科學方式，就等郝龍斌民調結果出爐，才看郝怎麼決定。
趙少康今天出席中華民國復興崗校友會會員代表大會暨秋節聯誼餐會，包括台北市長蔣萬安、也將登記參選黨主席的立委羅智強、前立委鄭麗文也都同場出席這場餐會。
趙少康今天也被問及，下周黨主席領表，與郝龍斌誰登記參選？趙表示，郝今明兩天做民調，看看民調結果，他才做決定，民調是最科學方式，就等郝龍斌民調結果出爐，才看郝市長怎麼決定。
媒體追問，如果民調是趙少康勝出是否義不容辭？趙少康表示，再看吧，民調還沒有結果，任何預測都太早，現在還正在做，現在不方便、也不應該發表任何評論。
趙少康強調，他今天來，是因為復興崗校友會推薦他參加中央軍事院校傑出校友，兩三年前他獲得傑出校友，還有去年選舉、今年反大罷免，學長姐都有出很大的力，他今天來是來道謝，每年活動都會參加，與黨主席選舉無關。
👉823重啟核三公投併第二波罷免
▪ 藍委7仙過海 重啟核三未通過！823罷免併公投開票結果看這裡
▪ 823公投併罷免落幕！重啟核三未通過、藍委7仙過海 圖解各地支持度消長
▪ 談話全文／大罷免遭完封 賴總統：已請卓榮泰留任「啟動必要人事改組」
▪ 圖解726／支持度消長、投票率 726罷免細節全在這
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言