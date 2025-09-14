黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

國民黨10月18日主席改選，目前已有8人宣布參選，領表時間訂於9月15日至19日，隨著時程進入倒數，黨內選情持續升溫。對此，資深媒體人黃暐瀚預測，最後真正能走到終點的，將會是張亞中、鄭麗文、羅智強與郝龍斌4人。而《鄉民大學問》節目同步舉辦網路投票，已有超過4.6萬人參與，其中鄭麗文暫以68％支持度大幅領先。

國民黨此次黨魁之爭角逐激烈，包含立委羅智強、前台北市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、前國大代表蔡志弘，以及律師李漢中。外界認為，儘管參選名單龐大，但最終能否撐到投票日，仍取決於整合與動員能力。

黃暐瀚在《鄉民大學問》節目中直言，張亞中長期主打正統路線，鄭麗文以戰鬥形象吸引年輕族群，羅智強雖挑戰傳統派系，卻累積不小基層能量，而郝龍斌則憑藉資深輩分與派系支持，形成不同派路的代表人物。他預測，這四人最終一定會堅持到底。

至於網路票選結果，截至14日上午，鄭麗文以68％大幅領先，羅智強以19％居次，郝龍斌7％、張亞中6％。雖然網路民調不等同於黨員投票意向，但仍反映藍營基層氛圍，隨著選舉進入倒數，這場黨魁之戰不僅攸關黨內權力重整，更將影響國民黨2028總統大選的戰略布局。

