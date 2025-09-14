聽新聞
0:00 / 0:00

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

聯合新聞網／ 綜合報導
國民黨籍前立委鄭麗文。圖／聯合報系資料照片
國民黨籍前立委鄭麗文。圖／聯合報系資料照片

國民黨10月18日主席改選，目前已有8人宣布參選，領表時間訂於9月15日至19日，隨著時程進入倒數，黨內選情持續升溫。對此，資深媒體人黃暐瀚預測，最後真正能走到終點的，將會是張亞中、鄭麗文羅智強郝龍斌4人。而《鄉民大學問》節目同步舉辦網路投票，已有超過4.6萬人參與，其中鄭麗文暫以68％支持度大幅領先。

國民黨此次黨魁之爭角逐激烈，包含立委羅智強、前台北市長郝龍斌、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文、國民黨中央委員孫健萍、前國大代表蔡志弘，以及律師李漢中。外界認為，儘管參選名單龐大，但最終能否撐到投票日，仍取決於整合與動員能力。

黃暐瀚在《鄉民大學問》節目中直言，張亞中長期主打正統路線，鄭麗文以戰鬥形象吸引年輕族群，羅智強雖挑戰傳統派系，卻累積不小基層能量，而郝龍斌則憑藉資深輩分與派系支持，形成不同派路的代表人物。他預測，這四人最終一定會堅持到底。

至於網路票選結果，截至14日上午，鄭麗文以68％大幅領先，羅智強以19％居次，郝龍斌7％、張亞中6％。雖然網路民調不等同於黨員投票意向，但仍反映藍營基層氛圍，隨著選舉進入倒數，這場黨魁之戰不僅攸關黨內權力重整，更將影響國民黨2028總統大選的戰略布局。

網路 鄭麗文 國民黨 郝龍斌 羅智強 黃暐瀚

延伸閱讀

北院明重開柯文哲羈押庭 律師陸正義現身柯家商討對策

政院不提財劃法修法版本 繼續甩鍋立院在野黨

與政院討論財劃法爭議像「鴻門宴」？蔣萬安一句話回應

財劃法爭議 許宇甄：賴清德該制止卓榮泰欺壓地方

相關新聞

黨主席選舉領表…與郝龍斌誰參選？趙少康：今明2天民調

國民黨主席選舉明起領表，代表戰鬥藍的北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康共識是2人一定有1人登記參選。趙今被問下周跟郝誰...

黃暐瀚預測國民黨主席改選這4人出線 網路民調：她68％支持度領先

國民黨10月18日主席改選，目前已有8人宣布參選，領表時間訂於9月15日至19日，隨著時程進入倒數，黨內選情持續升溫。對此，資深媒體人黃暐瀚預測，最後真正能走到終點的，將會是張亞中、鄭麗文、羅智強與郝龍斌4人。而《鄉民大學問》節目同步舉辦網路投票，已有超過4.6萬人參與，其中鄭麗文暫以68％支持度大幅領先。

傅崐萁稱11日還與朱勸進張善政 朱立倫：張表達無意參選

國民黨主席改選明天開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁十二日透過臉書發文，指從一開始到現在都沒有參選黨主席想法，且直到十一...

藍黨魁之爭明起領表 5組確定參選

國民黨主席選舉明天開始領表，選戰也將正式起跑。之前有近十人表態有意願，目前確定會領表登記參選黨主席的，有五組擬參選人，包...

鄭麗文選國民黨主席爭軍系支持 高呼「明年選舉光復台南、高雄」

前立委鄭麗文參選國民黨主席，今天到高雄參加海軍陸戰隊退伍隊員總會慶祝隊慶活動。鄭麗文認為，1千萬元參選保證金的門檻過高，...

國民黨主席改選下周領表 羅智強：下周一領表登記

國民黨主席改選下周開始領表登記，表態參選的國民黨立院黨團書記長羅智強說，預計下周一領表登記，確切時間待著墨後公布。羅強調...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。