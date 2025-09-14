傅崐萁稱11日還與朱勸進張善政 朱立倫：張表達無意參選

國民黨主席改選明天開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁十二日透過臉書發文，指從一開始到現在都沒有參選黨主席想法，且直到十一日還與國民黨主席朱立倫，拜託桃園市長張善政參選黨主席。針對傅是否參選，國民黨主席朱立倫昨反問「他有意參選嗎？」

至於是否勸進張善政參選，朱立倫表示，張已多次表達無參選意願。

朱立倫表示，傅崐萁每天是為立法院朝野協商，還有重要法案，他沒有聽說傅要參選黨主席的議題，現在有一些傳言，就讓它變成傳言。

國民黨團書記長羅智強昨則發臉書表示，宣布參選黨主席後才知道需要交出一三二○萬保證金及登記作業費，但他才剛捐出一二○○萬，一時之間不知如何籌措，最後厚顏找上他的恩師、律師陳長文借款，而陳長文沒絲毫猶豫就答應幫他籌錢，兩人在國父紀念館的國父銅像前交付千萬支票，解了他燃眉之急，陳長文還勉勵他，一定要選上。

商品推薦