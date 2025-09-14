藍黨魁之爭明起領表 5組確定參選

國民黨主席選舉明天開始領表，選戰也將正式起跑。之前有近十人表態有意願，目前確定會領表登記參選黨主席的，有五組擬參選人，包括前立委鄭麗文、國民黨立院黨團書記長羅智強、孫文學校總校長張亞中、中常委孫健萍，以及台北市前市長郝龍斌、中廣前董事長趙少康的戰鬥藍。

國民黨主席選舉訂十五日至十九日領表、十八至十九日受理登記，十月十八日與第二十二屆全國代表大會代表選舉一併舉行投開票。

黨內原先最期盼的台中市長盧秀燕表明不參選黨主席，包括黨主席朱立倫在內、所有被點名的可能參選人等盧秀燕到最後，但盧立場不改。朱立倫雖表態不續任主席，黨內勸進動作不停，但挺朱陣營在瞭解黨意後，包括挺朱大將的國民黨立院黨團總召傅崐萁也知大勢已去。

盧秀燕不選黨主席，同時表明不會指定黨主席人選。朱立倫不續任，挺朱陣營勸進的傅崐萁因曾被開除黨籍，沒有參選資格。

盧、朱不選，盧不指定代理人，朱屬意人選不出來，黨主席選舉重新洗牌，各路人馬各擁其主，之前最多有超過十人表態有意參選，但彰化縣議長謝典林、國民黨前副秘書長張雅屏已宣布退出選舉。

目前確定會領表登記的，有五組擬參選人。代表戰鬥藍的郝龍斌、趙少康，目前共識是兩人一定有一人會登記參選，趙少康屬意郝龍斌擔重任。據了解，郝團隊仍在進行最後的評估，包括地方諸侯等的支持，並且針對黨員做民調，已參選兩次黨主席的郝若無贏的把握，不會再強出頭。

鄭麗文明天請人代為領表，十八日登記。張亞中明天由辦公室主任代為領表，登記時間未定，但一定會參選到底。孫健萍將在十九日同一天領表登記。羅智強暫定十五日領表，登記確切時間會再對外說明。

羅智強登記時間不確定，外傳與他參選資格遲未獲確認有關，但據了解，黨中央頒贈羅智強中評委聘書的公文已經完成，並且也已通知當事人，羅智強確定已取得主席的參選資格。

國民黨主席選舉十月十八日投票，根據黨主席選舉作業細則，黨中央應於投票日一個月前成立中央選舉監察委員會。廿日將召開中央選舉監察委員會，完成黨主席候選人資格審查。選監會成員由中央從中評委、中央委中推薦九人，包含各候選人各推薦一名，提請中常會通過後組成。

黨內表示，國民黨中常會之前將主席領表、登記延後兩周辦理，選舉監察委員會十八日前能成立嗎？主席選舉起跑，後續爭議及交火也將一波接一波登場。

商品推薦