鄭麗文選國民黨主席爭軍系支持 高呼「明年選舉光復台南、高雄」
前立委鄭麗文參選國民黨主席，今天到高雄參加海軍陸戰隊退伍隊員總會慶祝隊慶活動。鄭麗文認為，1千萬元參選保證金的門檻過高，國民黨應該調降參選資格，不要再讓外界認為國民黨是權貴、高門高戶難以靠近；民進黨萬年執政帶來絕對腐敗，明年大選要光復台南、高雄。
海軍陸戰隊退伍隊員總會今天於左營「四海一家」餐廳舉辦慶祝活動，鄭麗文上台自我介紹說，她過去曾參加野百合學運及民進黨，後來發現台獨是徹底的謊言、走不通的死胡同，因陳水扁執政貪腐、違憲所以離開民進黨，她在連戰前主席號召下決定參選黨主席，成為終身黨員，會在九二共識為基礎下進行兩岸交流。
鄭麗文強調，她沒有個人的生涯規畫，一定會無私奉獻付出，重現國民黨泱泱大黨風範；高高屏不是民進黨的禁臠，民進黨萬年執政帶來絕對腐敗，明年大選，台南、高雄統統都要光復。
鄭麗文受訪也表示，決定參選黨主席時候，她先確定參選資格是否符合黨主席選舉辦法及準備多少錢，當天就問老公1320萬元（含作業費、登記費）有沒有問題，他說絕對沒有問題，才宣布參選到底。
媒體問及立委羅智強需要借錢參選，是否覺得保證金太高。鄭麗文說，國內所有政黨主席選舉之中，國民黨經費門檻最高，國民黨應該一改過去形象，應該是代表庶民的政黨，把參選資格調降，讓所有想要承擔的優秀同志，不會因為門檻太高而讓很多人卻步。
鄭麗文說，她相信參選國民黨黨主席不是靠自己本身個人的財力，而是理念與過去資歷表現，及為黨奉獻的決心，只要國民黨形象符合台灣人民支持，募款不會困難，所以應該靠庶民小額募款，且代表所有庶民選民，過去權貴、高門高戶難以靠近的形象要做一些改變。
