快訊

大開公務門！桃園航警收賄淪走私幫凶 法官裁定收押禁見

小心冰雹！大雷雨警戒區出爐 雨炸屏東、高雄持續至這時

羈押前PO女兒畢業照「怕來不及」 應曉薇：她續留英國攻學位

聽新聞
0:00 / 0:00

國民黨主席改選下周領表 羅智強：下周一領表登記

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨立委羅智強表態參選黨主席，預計下周一領表登記。圖／聯合報資料照片
國民黨立委羅智強表態參選黨主席，預計下周一領表登記。圖／聯合報資料照片

國民黨主席改選下周開始領表登記，表態參選的國民黨立院黨團書記長羅智強說，預計下周一領表登記，確切時間待著墨後公布。羅強調，黨主席要選的是戰將，幫國民黨戰鬥開路的黨主席，而不是選一個將來要變成總統的黨主席。

羅智強指出，國民黨財務壓力非常沉重，因此財務籌措管道必須多元，其中一項就是小額募款，他也對自己很有自信，因為從政過程中，沒有大財團在後面支持或有雄厚家世背景，是一步一腳印靠理念爭取，最大的支撐就是小額募款，當然小額募款不足以支應所有國民黨的開銷，不過經歷過大罷免比較有經驗，若當選黨席會想辦法克服糧草問題。

羅也說，保證金1000萬在選後，若無違規事項，應該就會拿回來，因此跟恩師律師陳長文借，也就是借這2個月，另外作業費跟登記費的320萬，就不一定拿得回來，不管怎麼樣講，既然有這規定，就按照規定把相關款項籌齊。

另黨主席參選資格，羅指出，他的主席參選資格是沒有問題的，黨中央也有出來說明，一切按照規章來領表登記。至於黨主席朱立倫今早回應，國民黨立院黨團總召傅崐萁傳參選一事，指有一些傳言就讓它變傳言。羅表示，有很多傳聞、點名，覺得都是好事。

羅強調，黨主席要選的是戰將，幫國民黨戰鬥開路的黨主席，而不是選一個將來要變成總統的黨主席，有意願參選他都祝福，不過他認為總統不能再重蹈過去多個太陽之爭，這也是為什麼他提出一個太陽政見。

募款 黨主席 國民黨 羅智強

延伸閱讀

羅智強選黨主席千萬保證金籌到了 陳長文出手解燃眉之急

陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強嗆：應找卓榮泰收回成命

到底有誰要選國民黨主席？ 傅崐萁：昨還與朱立倫在拜託張善政參選

廣播大談捐款同志被嗆錢好多 羅智強怒：你來捐1200萬啊

相關新聞

國民黨主席改選下周領表 羅智強：下周一領表登記

國民黨主席改選下周開始領表登記，表態參選的國民黨立院黨團書記長羅智強說，預計下周一領表登記，確切時間待著墨後公布。羅強調...

傅崐萁參選黨主席？ 朱立倫：有些傳言就讓它變傳言

國民黨主席下周開始領表，傳出國民黨團總召傅崐萁將參選黨主席。傅昨則透過臉書指，直到11日還與國民黨主席朱立倫，拜託桃園市...

羅智強選黨主席千萬保證金籌到了 陳長文出手解燃眉之急

國民黨立委羅智強表示，他在宣布參選國民黨主席後才知道，參選需要交出1320萬元，但由於他才在大罷免時期將書款收入1200...

郝龍斌：我與趙少康必有一人選黨魁

國民黨十月十八日將舉行主席改選，下周一開放領表。台北市前市長郝龍斌昨日稱他與中廣前董事長趙少康，兩人會有一人來參選；國民...

參選黨主席提兩岸論述 蔡志弘：以「一中內涵」促成「二五諒解」

國民黨主席10月18日改選，表態參選的前國代蔡志弘今發布兩岸論述第一箭，以「一中內涵」促成「二五諒解」台海和平新局。意即...

國民黨主席改選 王金平：年紀大不宜再過度介入

國民黨主席將改選，目前表態者眾多。前立法院長王金平今天表示，每位有意參選者都很優秀，但誰當主席，未來表現才重要。他年紀大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。