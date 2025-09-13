國民黨主席改選下周領表 羅智強：下周一領表登記

國民黨主席改選下周開始領表登記，表態參選的國民黨立院黨團書記長羅智強說，預計下周一領表登記，確切時間待著墨後公布。羅強調，黨主席要選的是戰將，幫國民黨戰鬥開路的黨主席，而不是選一個將來要變成總統的黨主席。

羅智強指出，國民黨財務壓力非常沉重，因此財務籌措管道必須多元，其中一項就是小額募款，他也對自己很有自信，因為從政過程中，沒有大財團在後面支持或有雄厚家世背景，是一步一腳印靠理念爭取，最大的支撐就是小額募款，當然小額募款不足以支應所有國民黨的開銷，不過經歷過大罷免比較有經驗，若當選黨席會想辦法克服糧草問題。

羅也說，保證金1000萬在選後，若無違規事項，應該就會拿回來，因此跟恩師律師陳長文借，也就是借這2個月，另外作業費跟登記費的320萬，就不一定拿得回來，不管怎麼樣講，既然有這規定，就按照規定把相關款項籌齊。

另黨主席參選資格，羅指出，他的主席參選資格是沒有問題的，黨中央也有出來說明，一切按照規章來領表登記。至於黨主席朱立倫今早回應，國民黨立院黨團總召傅崐萁傳參選一事，指有一些傳言就讓它變傳言。羅表示，有很多傳聞、點名，覺得都是好事。

羅強調，黨主席要選的是戰將，幫國民黨戰鬥開路的黨主席，而不是選一個將來要變成總統的黨主席，有意願參選他都祝福，不過他認為總統不能再重蹈過去多個太陽之爭，這也是為什麼他提出一個太陽政見。

商品推薦