傅崐萁參選黨主席？ 朱立倫：有些傳言就讓它變傳言

聯合報／ 記者劉懿萱／台北即時報導
國民黨主席朱立倫今出席乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會。記者劉懿萱／攝影
國民黨主席朱立倫今出席乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會。記者劉懿萱／攝影

國民黨主席下周開始領表，傳出國民黨團總召傅崐萁將參選黨主席。傅昨則透過臉書指，直到11日還與國民黨主席朱立倫，拜託桃園市長張善政參選黨主席。朱立倫今回應，張已多次表達無參選意願。至於傅是否參選，朱反問「他有意參選嗎？」並說他沒有聽說這議題，現在有一些傳言，就讓它變成傳言。

朱立倫今出席2025年乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會，會前被問傳出傅崐萁有意願參選黨主席，朱反問「他有意參選嗎？」，指傅崑萁每天是為立法院朝野協商，還有重要法案，他沒有聽說這議題，現在有一些傳言，就讓它變成傳言，目前沒有成為事實的不評價。

至於傅崐萁昨日則透過臉書指，直到11日還與朱立倫，拜託張善政參選黨主席。朱說，張已多次表達無參選意願，張善政是最好的桃園市長，每天為桃園打拚，並感謝張為桃園貢獻。

