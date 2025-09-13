傅崐萁參選黨主席？ 朱立倫：有些傳言就讓它變傳言
國民黨主席下周開始領表，傳出國民黨團總召傅崐萁將參選黨主席。傅昨則透過臉書指，直到11日還與國民黨主席朱立倫，拜託桃園市長張善政參選黨主席。朱立倫今回應，張已多次表達無參選意願。至於傅是否參選，朱反問「他有意參選嗎？」並說他沒有聽說這議題，現在有一些傳言，就讓它變成傳言。
朱立倫今出席2025年乙巳中元普渡祭祖護國息災祈福超薦繫念法會，會前被問傳出傅崐萁有意願參選黨主席，朱反問「他有意參選嗎？」，指傅崑萁每天是為立法院朝野協商，還有重要法案，他沒有聽說這議題，現在有一些傳言，就讓它變成傳言，目前沒有成為事實的不評價。
至於傅崐萁昨日則透過臉書指，直到11日還與朱立倫，拜託張善政參選黨主席。朱說，張已多次表達無參選意願，張善政是最好的桃園市長，每天為桃園打拚，並感謝張為桃園貢獻。
