快訊

5星座遇到MeToo…會勇敢說出來！江祖平、大牙上榜「不想再有人受害」

出國旅遊「最強行動電源」實測出爐！它支援磁吸30W雙向快充「2千有找」

柯文哲對比陳怡君巨大落差？ 他曝3原因、再舉例鄭文燦

羅智強選黨主席千萬保證金籌到了 陳長文出手解燃眉之急

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，卻一時籌不出千萬保證金，還好他的恩師陳長文幫他籌到錢，並勉勵他一定要選上。 圖／取自羅智強臉書
國民黨立委羅智強宣布參選國民黨主席，卻一時籌不出千萬保證金，還好他的恩師陳長文幫他籌到錢，並勉勵他一定要選上。 圖／取自羅智強臉書

國民黨立委羅智強表示，他在宣布參選國民黨主席後才知道，參選需要交出1320萬元，但由於他才在大罷免時期將書款收入1200支援受難的同志，一時之間不知如何籌措。最後他厚顏找上他的恩師律師陳長文借款，陳長文沒絲毫猶豫就幫他籌錢，雙方昨在國父紀念館的國父銅像前親手交付千萬元支票，陳長文也勉勵他，一定要選上。

羅智強在臉書貼文表示，參選中國國民黨主席，需要交出1320萬元；其中，320萬元是登記與作業費，1000萬元則是保證金。他要謝謝陳長文老師，陳長文在他最需要的時候，借他1000萬元，解了他的燃眉之急。

羅智強說，823第二波大罷免之前，他從未想過要參選黨主席，但在台中市長盧秀燕宣布不參選、國民黨主席朱立倫決定交棒之後，年輕一代的立委兄弟姐妹們不斷勸進，他才下定決心參選，展現「世代承擔」的新氣象。

羅智強說，坦白說，當他宣布參選時，真的沒有想到參選主席「這麼貴」。才剛打完惡罷之戰，財務壓力已經非常沉重。更何況，他把「護民主，反惡罷」的書款收入，捐出了1200萬元，去支援受難的同志夥伴。一時之間，這筆1320萬元，不知如何籌措。

羅智強說，最後，他只能厚著臉皮去找恩師陳長文，請老師先借他1000萬元的保證金。老師沒有絲毫猶豫，就對他說：「沒問題，我來籌錢！但你要答應我一件事─你一定要選上中國國民黨主席！一定要選上！國民黨需要青壯代的你來改造！我相信你，你是最適合的人選！」

羅智強說，昨天，他與老師約在國父紀念館的國父銅像前。老師親手把1000萬元的銀行支票，交到他手上。謝謝老師！他一定努力，贏得黨主席的勝利！改造國民黨，下架賴清德！而他更要謝謝一路支持他的朋友與同志─老師給他的信任，他不會辜負任何一個人的期待，一定帶領國民黨浴火重生，下架賴清德，為台灣的民主開創新的希望！

國民黨 陳長文 黨主席 羅智強

延伸閱讀

陳其邁批財劃法不公要立院快修法 羅智強嗆：應找卓榮泰收回成命

廣播大談捐款同志被嗆錢好多 羅智強怒：你來捐1200萬啊

美稱將與台達成重大協議 羅智強諷賴清德成7跪總統

回賴清德「屠刀說」 羅智強：從頭到尾擺爛 靠朝野對立穩住自己

相關新聞

羅智強選黨主席千萬保證金籌到了 陳長文出手解燃眉之急

國民黨立委羅智強表示，他在宣布參選國民黨主席後才知道，參選需要交出1320萬元，但由於他才在大罷免時期將書款收入1200...

郝龍斌：我與趙少康必有一人選黨魁

國民黨十月十八日將舉行主席改選，下周一開放領表。台北市前市長郝龍斌昨日稱他與中廣前董事長趙少康，兩人會有一人來參選；國民...

參選黨主席提兩岸論述 蔡志弘：以「一中內涵」促成「二五諒解」

國民黨主席10月18日改選，表態參選的前國代蔡志弘今發布兩岸論述第一箭，以「一中內涵」促成「二五諒解」台海和平新局。意即...

國民黨主席改選 王金平：年紀大不宜再過度介入

國民黨主席將改選，目前表態者眾多。前立法院長王金平今天表示，每位有意參選者都很優秀，但誰當主席，未來表現才重要。他年紀大...

到底有誰要選國民黨主席？ 傅崐萁：昨還與朱立倫在拜託張善政參選

國民黨主席下周開始領表，傳出國民黨團總召傅崐萁將參選黨主席，傅崐萁至今未明確否認。傅崐萁今天再發臉書指，雖然有很多朋友來...

國民黨主席參選者對「藍白合」有共識 問題在誰能合？

民眾黨前主席柯文哲被押1年後重獲自由，牽動藍白合作與2026布局。已表態參選國民黨主席的人選，對藍白合的態度雖然一致，但誰最能獲得柯文哲與小草的信任與支持，還要與盧秀燕維持默契？另一方面，民眾黨最近成立小組研議「聯合政府」，被視為2028藍白合起手式…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。