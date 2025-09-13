羅智強選黨主席千萬保證金籌到了 陳長文出手解燃眉之急

國民黨立委羅智強表示，他在宣布參選國民黨主席後才知道，參選需要交出1320萬元，但由於他才在大罷免時期將書款收入1200支援受難的同志，一時之間不知如何籌措。最後他厚顏找上他的恩師律師陳長文借款，陳長文沒絲毫猶豫就幫他籌錢，雙方昨在國父紀念館的國父銅像前親手交付千萬元支票，陳長文也勉勵他，一定要選上。

羅智強在臉書貼文表示，參選中國國民黨主席，需要交出1320萬元；其中，320萬元是登記與作業費，1000萬元則是保證金。他要謝謝陳長文老師，陳長文在他最需要的時候，借他1000萬元，解了他的燃眉之急。

羅智強說，823第二波大罷免之前，他從未想過要參選黨主席，但在台中市長盧秀燕宣布不參選、國民黨主席朱立倫決定交棒之後，年輕一代的立委兄弟姐妹們不斷勸進，他才下定決心參選，展現「世代承擔」的新氣象。

羅智強說，坦白說，當他宣布參選時，真的沒有想到參選主席「這麼貴」。才剛打完惡罷之戰，財務壓力已經非常沉重。更何況，他把「護民主，反惡罷」的書款收入，捐出了1200萬元，去支援受難的同志夥伴。一時之間，這筆1320萬元，不知如何籌措。

羅智強說，最後，他只能厚著臉皮去找恩師陳長文，請老師先借他1000萬元的保證金。老師沒有絲毫猶豫，就對他說：「沒問題，我來籌錢！但你要答應我一件事─你一定要選上中國國民黨主席！一定要選上！國民黨需要青壯代的你來改造！我相信你，你是最適合的人選！」

羅智強說，昨天，他與老師約在國父紀念館的國父銅像前。老師親手把1000萬元的銀行支票，交到他手上。謝謝老師！他一定努力，贏得黨主席的勝利！改造國民黨，下架賴清德！而他更要謝謝一路支持他的朋友與同志─老師給他的信任，他不會辜負任何一個人的期待，一定帶領國民黨浴火重生，下架賴清德，為台灣的民主開創新的希望！

