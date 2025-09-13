郝龍斌：我與趙少康必有一人選黨魁

國民黨十月十八日將舉行主席改選，下周一開放領表。台北市前市長郝龍斌昨日稱他與中廣前董事長趙少康，兩人會有一人來參選；國民黨立院黨團總召傅崐萁透露，直到前天還在與國民黨主席朱立倫勸桃園市長張善政出來參選，兩人說法也讓國民黨主席之爭更加撲朔迷離。

郝龍斌昨接受廣播專訪說，他直到台中市長盧秀燕確定不參選，才開始考慮，而他與趙少康有共識，「兩位之中，一定會有一人參選」，而且以他為優先。他表示，他正在各方面評估中，如果他有把握贏，而且能真正帶領國民黨贏得二○二六、二○二八年勝選，他就會參選，另外藍白合以及國民黨財務負擔到底有多重？也是他評估因素之一。

國民黨立委羅智強宣布將出書「我當主席—改造國民黨，決戰賴清德」，用他的筆鋒，刺穿獨裁者的霸道，用賣書的錢來籌措選黨主席糧草，以力拚黨主席選舉。

國民黨前立委鄭麗文昨拜會行政院前院長陳冲，並邀請陳冲擔任財經發展戰略的總指導，擘劃台灣遠續發展的戰略藍圖。鄭麗文同時喊出將組成影子內閣，與立院黨團協同作戰，還要為明年地方選舉推發展白皮書。

