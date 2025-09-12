國民黨主席改選 王金平：年紀大不宜再過度介入

快訊

中央社／ 台北12日電
前立法院長王金平。聯合報系資料照
國民黨主席將改選，目前表態者眾多。前立法院長王金平今天表示，每位有意參選者都很優秀，但誰當主席，未來表現才重要。他年紀大，不宜再過度介入，關心是關心，最後還是保持中立，讓大家能自由發揮。

國民黨主席選舉10月18日投票，現任黨主席朱立倫堅持交棒，台中市長盧秀燕宣布不參選，目前包括國民黨立委羅智強、孫文學校總校長張亞中、前彰化縣長卓伯源、前立委鄭麗文等人，表態有意角逐。

王金平今天在接受媒體訪問時，對於新任黨主席的人選，他表示，「我年紀大，不宜再過度介入」，關心是關心，最後還是保持中立，讓大家能自由發揮。

王金平指出，每位有意參選者都很優秀，但誰當主席，未來表現才重要，現在就事先認定誰最適合，也一定還是有偏差。

另外，王金平也提到，傅崐萁最近有來看過他，但沒有表達參選黨主席的意思。傅崐萁身為黨內重要職務的人，當然關心黨主席選舉，應該也會到各地拜訪地方人士，至於傅崐萁是否要參選，他不清楚。有關傅崐萁是否有參選資格，就看黨中央如何處理。

傅崐萁 王金平 國民黨 朱立倫

