聯合報／ 記者唐筱恬／台北即時報導
國民黨團總召傅崐萁爆料，直到昨天還與國民黨主席朱立倫在拜託桃園市長張善政能否參選國民黨主席。聯合報系資料照
國民黨團總召傅崐萁爆料，直到昨天還與國民黨主席朱立倫在拜託桃園市長張善政能否參選國民黨主席。聯合報系資料照

國民黨主席下周開始領表，傳出國民黨團總召傅崐萁將參選黨主席，傅崐萁至今未明確否認。傅崐萁今天再發臉書指，雖然有很多朋友來勸進，但從一開始到現在都沒有這個想法，直到昨天還與國民黨主席朱立倫在拜託桃園市長張善政能否參選黨主席。

傅崐萁表示，國民黨這次改選黨主席，很高興看到很多位優秀同志願意出來承擔，包括孫文學校總校長張亞中、前立委鄭麗文同志、台北市前市長郝龍斌，還有立委羅智強都願意在這個關鍵時刻承擔大任。國民黨現在最需要的是團結，怎麼面對這個強大的民進黨。

對於外界質疑傅崐萁恐無參選資格？傅崐萁表示，這事對他來說不是很重要，「因為我都還沒想要參選」，謝謝大家關心與鼓勵。畢竟願意出來承擔都是好事，尤其國民黨現在家徒四壁，國民黨主席朱立倫這4年來承擔非常多，「我相信他的積蓄都花光了」，在這種情況下，誰要來承擔重責大任，都予以祝福，希望國民黨內部選舉是良性競爭。

傅崐萁表示，這麼多的優秀的同志都已經站出來了，包括羅智強書記長非常優秀，但時間上是否都尬得過來？郝龍斌資歷全備，當過兩任首都市長，也當過兩、三屆副主席；張亞中校長對於國父思想有非常卓越的看法，還有鄭麗文同志炮火很猛烈，這些都是一時之選。成功不必在我，只要我們大家團結在一起，所有黨員跟台灣所有的百姓走在一起。

相關新聞

到底有誰要選國民黨主席？ 傅崐萁：昨還與朱立倫在拜託張善政參選

國民黨主席下周開始領表，傳出國民黨團總召傅崐萁將參選黨主席，傅崐萁至今未明確否認。傅崐萁今天再發臉書指，雖然有很多朋友來...

廣播大談捐款同志被嗆錢好多 羅智強怒：你來捐1200萬啊

國民黨主席改選多人角逐，表態參選的國民黨團書記長羅智強今日說，所有參選人中只有他提出一個太陽政見，他也是藍白合行動與實踐...

國民黨主席改選 王金平：年紀大不宜再過度介入

國民黨主席將改選，目前表態者眾多。前立法院長王金平今天表示，每位有意參選者都很優秀，但誰當主席，未來表現才重要。他年紀大...

國民黨主席參選者對「藍白合」有共識 問題在誰能合？

民眾黨前主席柯文哲被押1年後重獲自由，牽動藍白合作與2026布局。已表態參選國民黨主席的人選，對藍白合的態度雖然一致，但誰最能獲得柯文哲與小草的信任與支持，還要與盧秀燕維持默契？另一方面，民眾黨最近成立小組研議「聯合政府」，被視為2028藍白合起手式…

被勸進選黨主席選舉 傅崐萁：讓子彈飛吧！會好好思考

國民黨主席選舉下周開始領表，國民黨立院黨團總召傅崐萁也傳出有意參選。傅崐萁今天在立法院受訪表示，很多朋友勸進他參選，他這...

傅崐萁參選黨主席資格不符？ 鄭麗文：一切照制度規定

國民黨立院黨團總召傅崐萁傳出有意參選黨主席，不過因曾遭開除黨籍而不符資格。已經表態參選的前立委鄭麗文說，所有的提名、選舉...

